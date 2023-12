https://ria.ru/20231218/potentsial-1916476005.html

Потенциал встреч экспозиции Made in Russia на Food Africa достиг $20 млн

Потенциал встреч экспозиции Made in Russia на Food Africa достиг $20 млн - РИА Новости, 18.12.2023

Потенциал встреч экспозиции Made in Russia на Food Africa достиг $20 млн

Российские производители продуктов питания, представившие свою продукцию под брендом Made in Russia на выставке Food Africa 2023, за три дня провели более 250... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

2023-12-18T13:27

вэб.рф (вэб)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_81a8823d54f2b0cf565e54a7bd3f4811.jpg

МОСКВА,18 дек - РИА Новости. Российские производители продуктов питания, представившие свою продукцию под брендом Made in Russia на выставке Food Africa 2023, за три дня провели более 250 b2b-встреч с потенциальными партнерами, общий экспортный потенциал встреч оценивается в 20 миллионов долларов, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "В ходе выставки также подписан контракт на сумму 1 миллион долларов. Посетители экспозиции и потенциальные партнеры российских экспортеров по достоинству оценили разнообразные зерновые культуры, мясную и молочную продукцию, свежезамороженные карельские ягоды, кондитерские изделия, высококачественные рыбные консервы и другие продукты питания", - говорится в сообщении. Российские производители также представили на Food Africa упаковочные материалы для пищевой промышленности и логистические услуги. Для участников национальной экспозиции также была организована многосторонняя встреча с представителем демонстрационно-дегустационного павильона продукции АПК Good Food Russia в Каире, а также организована экскурсия в павильон и супермаркет Каира. Экспортерам рассказали о возможностях продвижения в павильоне Good Food Russia и способах выхода на полки супермаркетов. Выставка Food Africa 2023 проходила с 12 по 14 декабря в Египте. Участниками национальной экспозиции под брендом Made in Russia стали 19 российских производителей. В этом году российская экспозиция площадью более 300 квадратных метров стала одной из крупнейших на выставке. Организатором экспозиции выступил Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ). Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20231218/dyadya_vanya-1916450010.html

https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэб.рф (вэб), экономика