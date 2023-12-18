https://ria.ru/20231218/pomoschnik-1916431241.html

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов - РИА Новости, 18.12.2023

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов

Теперь цифровой консультант центров "Мои Документы" в Московской области самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:13

2023-12-18T11:13

2023-12-18T11:13

новости подмосковья

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теперь цифровой консультант центров "Мои Документы" в Московской области самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в Московской области на помощь людям приходят умные технологии. "Они обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций – голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что звонок о готовности документов по заявлению, поданному в МФЦ региона, поступает с номера 8-498-602-12-80. Функцию обзвона запустили по наиболее востребованным услугам, в числе которых: выдача общегражданского и загранпаспортов, водительского удостоверения, повторных свидетельств и справок от органов ЗАГС, справок о несудимости, получение ИНН, регистрация граждан РФ по месту жительства и пребывания и другие. По информации ведомства, уже свыше года голосовой помощник Галина принимает все входящие звонки в контакт-центры МФЦ региона. Она отвечает на самые популярные вопросы о работе центров. Всего на текущий момент Галина обработала более 1,9 миллиона звонков.

https://ria.ru/20231215/ekologiya-1916103054.html

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московская область (подмосковье)