https://ria.ru/20231218/pomoschnik-1916431241.html
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов - РИА Новости, 18.12.2023
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья теперь сообщает о готовности документов
Теперь цифровой консультант центров "Мои Документы" в Московской области самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:13
2023-12-18T11:13
2023-12-18T11:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838361472_0:62:3010:1755_1920x0_80_0_0_d088cc4ac0e053527edbcd10fb147a69.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теперь цифровой консультант центров "Мои Документы" в Московской области самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в Московской области на помощь людям приходят умные технологии. "Они обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций – голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что звонок о готовности документов по заявлению, поданному в МФЦ региона, поступает с номера 8-498-602-12-80. Функцию обзвона запустили по наиболее востребованным услугам, в числе которых: выдача общегражданского и загранпаспортов, водительского удостоверения, повторных свидетельств и справок от органов ЗАГС, справок о несудимости, получение ИНН, регистрация граждан РФ по месту жительства и пребывания и другие. По информации ведомства, уже свыше года голосовой помощник Галина принимает все входящие звонки в контакт-центры МФЦ региона. Она отвечает на самые популярные вопросы о работе центров. Всего на текущий момент Галина обработала более 1,9 миллиона звонков.
https://ria.ru/20231215/ekologiya-1916103054.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838361472_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4468d74eb6e030e8ff25d7b36bed7c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Теперь цифровой консультант центров "Мои Документы" в Московской области самостоятельно звонит и сообщает о готовности документов в МФЦ, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, в Московской области на помощь людям приходят умные технологии.
"Они обрабатывают звонки на горячей линии, отвечают на запросы жителей в мессенджерах, контролируют чистоту на улицах и быстро решают другие задачи, на выполнение которых человеку требовалось бы значительно больше времени. Среди таких инноваций – голосовой помощник региональных МФЦ. Теперь он не только принимает звонки, но и информирует заявителей о готовности их документов", – сказала Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что звонок о готовности документов по заявлению, поданному в МФЦ региона, поступает с номера 8-498-602-12-80. Функцию обзвона запустили по наиболее востребованным услугам, в числе которых: выдача общегражданского и загранпаспортов, водительского удостоверения, повторных свидетельств и справок от органов ЗАГС, справок о несудимости, получение ИНН, регистрация граждан РФ
по месту жительства и пребывания и другие.
По информации ведомства, уже свыше года голосовой помощник Галина принимает все входящие звонки в контакт-центры МФЦ региона. Она отвечает на самые популярные вопросы о работе центров. Всего на текущий момент Галина обработала более 1,9 миллиона звонков.
В Подмосковье подвели итоги экономониторинга