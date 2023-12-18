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Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 18.12.2023
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14:15 18.12.2023
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Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области
Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 18.12.2023
Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области
Рекордная по количеству транспортных средств колонна с гуманитарным грузом, в который вошли автомобили, пламегасители, маскировочные сети и многое другое,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:15
2023-12-18T14:15
надежные люди
архангельская область
луганская народная республика
мелитополь
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Рекордная по количеству транспортных средств колонна с гуманитарным грузом, в который вошли автомобили, пламегасители, маскировочные сети и многое другое, отправлено из Архангельской области в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее". "В этот раз в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области отправились девять фур, загруженные 13 автомобилями, пламегасителями и коробами для патронов автомата Калашникова местного производства, маскировочными сетями, продуктами питания, тёплой одеждой", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе помощи, одно из транспортных средств, отправленных на фронт, принадлежит бойцу. Он ушёл добровольцем в октябре 2022 года. По словам супруги, техника там постоянно выходит из строя, и муж попросил помочь доставить в часть личный автомобиль. Одна из строительных компаний подготовила его к отправке – починила двигатель. А внутрь автомобиля супруга и четверо детей военного загрузили посылки для папы: подушку, одеяло, продукты, сладости и новогодний сюрприз. Кроме того, автомобиль, который находился на балансе центра обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска, капитально отремонтирован силами работников АО "СПО "Арктика". Ещё два транспортных средства и товарно-материальные ценности передала дирекция социальных и инфраструктурных проектов для военно-гражданской администрации Мелитополя. Помощь передана властям Мелитополя для оснащения аварийно-восстановительных бригад, ресурсоснабжающих организаций города. Сотрудничество между субъектами Российской Федерации проходит в рамках соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Мелитополя. Погрузка большегрузов проходила на территории Архангельской областной клинической больницы, а также в Мирном. Совместно с губернаторским центром волонтёрское движение "Мирный за мир" организовали отправку 50 кубов досок для строительства блиндажей, также отправлены ёлки и новогодние подарки. "Колонну машин, отправленную в новые регионы страны, сопровождают сотрудники губернаторского центра. Они лично передадут помощь от Архангельской области гражданским организациям и воинским частям", - добавили в пресс-центре.
https://ria.ru/20231215/elki-1916026969.html
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архангельская область, луганская народная республика, мелитополь, вооруженные силы рф
Надежные люди, Архангельская область, Луганская Народная Республика, Мелитополь, Вооруженные силы РФ

Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области

© Фото : пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее" Архангельской областиРекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Рекордная по количеству транспортных средств колонна с гуманитарным грузом, в который вошли автомобили, пламегасители, маскировочные сети и многое другое, отправлено из Архангельской области в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее".
"В этот раз в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области отправились девять фур, загруженные 13 автомобилями, пламегасителями и коробами для патронов автомата Калашникова местного производства, маскировочными сетями, продуктами питания, тёплой одеждой", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее" Архангельской областиРекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее" Архангельской области
Рекордный по объему груз отправлен в зону СВО из Архангельской области
Как отметили в штабе помощи, одно из транспортных средств, отправленных на фронт, принадлежит бойцу. Он ушёл добровольцем в октябре 2022 года. По словам супруги, техника там постоянно выходит из строя, и муж попросил помочь доставить в часть личный автомобиль. Одна из строительных компаний подготовила его к отправке – починила двигатель. А внутрь автомобиля супруга и четверо детей военного загрузили посылки для папы: подушку, одеяло, продукты, сладости и новогодний сюрприз.
Кроме того, автомобиль, который находился на балансе центра обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска, капитально отремонтирован силами работников АО "СПО "Арктика". Ещё два транспортных средства и товарно-материальные ценности передала дирекция социальных и инфраструктурных проектов для военно-гражданской администрации Мелитополя.
Помощь передана властям Мелитополя для оснащения аварийно-восстановительных бригад, ресурсоснабжающих организаций города. Сотрудничество между субъектами Российской Федерации проходит в рамках соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Мелитополя.
Погрузка большегрузов проходила на территории Архангельской областной клинической больницы, а также в Мирном. Совместно с губернаторским центром волонтёрское движение "Мирный за мир" организовали отправку 50 кубов досок для строительства блиндажей, также отправлены ёлки и новогодние подарки.
"Колонну машин, отправленную в новые регионы страны, сопровождают сотрудники губернаторского центра. Они лично передадут помощь от Архангельской области гражданским организациям и воинским частям", - добавили в пресс-центре.
Лесничие Архангельской области отправят новогодние ели в зону СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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15 декабря, 14:27
 
Надежные людиАрхангельская областьЛуганская Народная РеспубликаМелитопольВооруженные силы РФ
 
 
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