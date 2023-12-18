https://ria.ru/20231218/pomosch-1916496813.html

Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области

Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области - РИА Новости, 18.12.2023

Рекордный по объему груз отправили в зону СВО из Архангельской области

Рекордная по количеству транспортных средств колонна с гуманитарным грузом, в который вошли автомобили, пламегасители, маскировочные сети и многое другое,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:15

2023-12-18T14:15

2023-12-18T14:15

надежные люди

архангельская область

луганская народная республика

мелитополь

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916492355_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ec4a51861a53b71146544e98851540fd.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 18 дек – РИА Новости. Рекордная по количеству транспортных средств колонна с гуманитарным грузом, в который вошли автомобили, пламегасители, маскировочные сети и многое другое, отправлено из Архангельской области в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и их семьям "Вместе мы сильнее". "В этот раз в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области отправились девять фур, загруженные 13 автомобилями, пламегасителями и коробами для патронов автомата Калашникова местного производства, маскировочными сетями, продуктами питания, тёплой одеждой", - говорится в сообщении. Как отметили в штабе помощи, одно из транспортных средств, отправленных на фронт, принадлежит бойцу. Он ушёл добровольцем в октябре 2022 года. По словам супруги, техника там постоянно выходит из строя, и муж попросил помочь доставить в часть личный автомобиль. Одна из строительных компаний подготовила его к отправке – починила двигатель. А внутрь автомобиля супруга и четверо детей военного загрузили посылки для папы: подушку, одеяло, продукты, сладости и новогодний сюрприз. Кроме того, автомобиль, который находился на балансе центра обеспечения функционирования образовательных организаций Северодвинска, капитально отремонтирован силами работников АО "СПО "Арктика". Ещё два транспортных средства и товарно-материальные ценности передала дирекция социальных и инфраструктурных проектов для военно-гражданской администрации Мелитополя. Помощь передана властям Мелитополя для оснащения аварийно-восстановительных бригад, ресурсоснабжающих организаций города. Сотрудничество между субъектами Российской Федерации проходит в рамках соглашения между правительством Архангельской области и администрацией Мелитополя. Погрузка большегрузов проходила на территории Архангельской областной клинической больницы, а также в Мирном. Совместно с губернаторским центром волонтёрское движение "Мирный за мир" организовали отправку 50 кубов досок для строительства блиндажей, также отправлены ёлки и новогодние подарки. "Колонну машин, отправленную в новые регионы страны, сопровождают сотрудники губернаторского центра. Они лично передадут помощь от Архангельской области гражданским организациям и воинским частям", - добавили в пресс-центре.

https://ria.ru/20231215/elki-1916026969.html

архангельская область

луганская народная республика

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

архангельская область, луганская народная республика, мелитополь, вооруженные силы рф