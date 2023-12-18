https://ria.ru/20231218/pogoda-1916391659.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода, слабые дожди и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:13

2023-12-18T08:13

2023-12-18T08:13

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная погода, слабые дожди и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в понедельник погоду в столице будет формировать периферия обширного атлантического циклона. "Преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде слабых дождей. Днём в Москве - плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов, гололедица", - рассказал Леус. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, уточнил метеоролог. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры в понедельник покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html

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общество, москва, михаил леус, погода