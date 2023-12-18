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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.12.2023
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08:13 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/pogoda-1916391659.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.12.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода, слабые дожди и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:13
2023-12-18T08:13
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная погода, слабые дожди и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, в понедельник погоду в столице будет формировать периферия обширного атлантического циклона. "Преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде слабых дождей. Днём в Москве - плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов, гололедица", - рассказал Леус. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, уточнил метеоролог. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры в понедельник покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются слабые дожди и до плюс 3

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Облачная погода, слабые дожди и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По словам синоптика, в понедельник погоду в столице будет формировать периферия обширного атлантического циклона.
«
"Преимущественно облачная погода, местами небольшие осадки, преимущественно в виде слабых дождей. Днём в Москве - плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 градусов, гололедица", - рассказал Леус.
Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, уточнил метеоролог. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало. Барометры в понедельник покажут 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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