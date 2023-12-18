https://ria.ru/20231218/podsnezhniki-1916435651.html

В Крыму проклюнулись первые подснежники

В Крыму проклюнулись первые подснежники - РИА Новости, 18.12.2023

В Крыму проклюнулись первые подснежники

Первые проростки подснежников появились в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией цветоводства... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:29

2023-12-18T11:29

2023-12-18T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Первые проростки подснежников появились в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН Вера Зыкова. "Первые проростки подснежников уже появились. Сейчас они дошли до стадии появления бутона. До цветения пока еще время есть", — сказала она. По словам Зыковой, весьма вероятно, что подснежники зацветут уже к середине января, а в отдельных теплых уголках — к Новому году. "Есть шанс, что первые подснежники зацветут на Новый год, но пока это неточно", — добавила собеседница агентства.Она отметила, что все зависит от погодных условий.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, никитский ботанический сад, республика крым