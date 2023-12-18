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В Крыму проклюнулись первые подснежники - РИА Новости, 18.12.2023
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11:29 18.12.2023 (обновлено: 20:04 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/podsnezhniki-1916435651.html
В Крыму проклюнулись первые подснежники
В Крыму проклюнулись первые подснежники - РИА Новости, 18.12.2023
В Крыму проклюнулись первые подснежники
Первые проростки подснежников появились в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией цветоводства... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:29
2023-12-18T20:04
хорошие новости
общество
никитский ботанический сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Первые проростки подснежников появились в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН Вера Зыкова. "Первые проростки подснежников уже появились. Сейчас они дошли до стадии появления бутона. До цветения пока еще время есть", — сказала она. По словам Зыковой, весьма вероятно, что подснежники зацветут уже к середине января, а в отдельных теплых уголках — к Новому году. "Есть шанс, что первые подснежники зацветут на Новый год, но пока это неточно", — добавила собеседница агентства.Она отметила, что все зависит от погодных условий.
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общество, никитский ботанический сад, республика крым
Хорошие новости, Общество, Никитский ботанический сад, Республика Крым
В Крыму проклюнулись первые подснежники

В Никитском саду проклюнулись первые подснежники, которые зацветут в январе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодснежники
Подснежники - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Первые проростки подснежников появились в Никитском ботаническом саду на Южном берегу Крыма, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада — Национального научного центра РАН Вера Зыкова.
"Первые проростки подснежников уже появились. Сейчас они дошли до стадии появления бутона. До цветения пока еще время есть", — сказала она.
По словам Зыковой, весьма вероятно, что подснежники зацветут уже к середине января, а в отдельных теплых уголках — к Новому году.
"Есть шанс, что первые подснежники зацветут на Новый год, но пока это неточно", — добавила собеседница агентства.
Она отметила, что все зависит от погодных условий.
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