Рейтинг@Mail.ru
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:54 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье
Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:54
2023-12-18T15:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
раменский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_025ffac6dc9c8cbd97a131e825df90b8.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. На сегодняшний день в эксплуатации уже находится 337 объектов. Как отметили в пресс-службе, в "Мособлэнерго" с 2013 года проводят работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов. За это время на территории 49 муниципалитетов Подмосковья выявили 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов. Лидерами по количеству выявленных за эти годы бесхозяйных электрообъектов являются округа Раменский и Люберцы — 1895 и 1133 объектов. Далее идут Балашиха — 713 объектов, Мытищи — 619 объектов, Чехов — 435 объектов, Щелково - 397 объектов. Также признано решениями судов право собственности "Мособлэнерго" в отношении 1087 объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях пяти муниципалитетов региона: Лосино-Петровский, Люберцы, Коломна, Богородский, Одинцовский. По информации ведомства, сведения о бесхозяйном имуществе поступают в "Мособлэнерго" в результате проводимых обследований обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей Московской области. Всю полученную информацию собирают в единую базу данных. Процент износа большинства обнаруженных объектов составляет до 70%, сети требуют внушительных инвестиций и капремонта. Решение этих вопросов берет на себя "Мособлэнерго".
https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html
московская область (подмосковье)
люберцы
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755806906_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_38a50984096a9b3ed78bd31e41721965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), люберцы, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Раменский

Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпора ЛЭП
Опора ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в медиабанк
Опора ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
На сегодняшний день в эксплуатации уже находится 337 объектов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Около 54 тысяч жителей Подмосковья получили соцпомощь
Вчера, 15:03
Как отметили в пресс-службе, в "Мособлэнерго" с 2013 года проводят работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов. За это время на территории 49 муниципалитетов Подмосковья выявили 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов.
Лидерами по количеству выявленных за эти годы бесхозяйных электрообъектов являются округа Раменский и Люберцы — 1895 и 1133 объектов. Далее идут Балашиха — 713 объектов, Мытищи — 619 объектов, Чехов — 435 объектов, Щелково - 397 объектов. Также признано решениями судов право собственности "Мособлэнерго" в отношении 1087 объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях пяти муниципалитетов региона: Лосино-Петровский, Люберцы, Коломна, Богородский, Одинцовский.
По информации ведомства, сведения о бесхозяйном имуществе поступают в "Мособлэнерго" в результате проводимых обследований обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей Московской области. Всю полученную информацию собирают в единую базу данных. Процент износа большинства обнаруженных объектов составляет до 70%, сети требуют внушительных инвестиций и капремонта. Решение этих вопросов берет на себя "Мособлэнерго".
Ступино - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
Вчера, 11:41
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРаменский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала