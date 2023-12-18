https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916527958.html
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье - РИА Новости, 18.12.2023
Свыше 400 бесхозяйных электрообъектов выявили в Подмосковье
Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:54
2023-12-18T15:54
2023-12-18T15:54
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. На сегодняшний день в эксплуатации уже находится 337 объектов. Как отметили в пресс-службе, в "Мособлэнерго" с 2013 года проводят работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов. За это время на территории 49 муниципалитетов Подмосковья выявили 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов. Лидерами по количеству выявленных за эти годы бесхозяйных электрообъектов являются округа Раменский и Люберцы — 1895 и 1133 объектов. Далее идут Балашиха — 713 объектов, Мытищи — 619 объектов, Чехов — 435 объектов, Щелково - 397 объектов. Также признано решениями судов право собственности "Мособлэнерго" в отношении 1087 объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях пяти муниципалитетов региона: Лосино-Петровский, Люберцы, Коломна, Богородский, Одинцовский. По информации ведомства, сведения о бесхозяйном имуществе поступают в "Мособлэнерго" в результате проводимых обследований обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей Московской области. Всю полученную информацию собирают в единую базу данных. Процент износа большинства обнаруженных объектов составляет до 70%, сети требуют внушительных инвестиций и капремонта. Решение этих вопросов берет на себя "Мособлэнерго".
https://ria.ru/20231218/sotspomosch-1916514347.html
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московская область (подмосковье), люберцы, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Раменский
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" с начала текущего года выявили 442 бесхозяйных электросетевых объекта, технологически связанных с сетями компании, на территории 18 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
На сегодняшний день в эксплуатации уже находится 337 объектов.
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Как отметили в пресс-службе, в "Мособлэнерго" с 2013 года проводят работы по выявлению и передаче бесхозяйных электрообъектов. За это время на территории 49 муниципалитетов Подмосковья выявили 10 315 электросетевых объектов, из которых на текущую дату в эксплуатацию переданы 10 068 объектов.
Лидерами по количеству выявленных за эти годы бесхозяйных электрообъектов являются округа Раменский
и Люберцы
— 1895 и 1133 объектов. Далее идут Балашиха
— 713 объектов, Мытищи
— 619 объектов, Чехов
— 435 объектов, Щелково
- 397 объектов. Также признано решениями судов право собственности "Мособлэнерго" в отношении 1087 объектов электросетевого хозяйства, которые расположены на территориях пяти муниципалитетов региона: Лосино-Петровский
, Люберцы, Коломна
, Богородский, Одинцовский.
По информации ведомства, сведения о бесхозяйном имуществе поступают в "Мособлэнерго" в результате проводимых обследований обслуживаемых территорий, а также от администраций городских округов и жителей Московской области. Всю полученную информацию собирают в единую базу данных. Процент износа большинства обнаруженных объектов составляет до 70%, сети требуют внушительных инвестиций и капремонта. Решение этих вопросов берет на себя "Мособлэнерго".
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