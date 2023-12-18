https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916524355.html

В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз

В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз - РИА Новости, 18.12.2023

В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз

Грузовик и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:41

2023-12-18T15:41

2023-12-18T15:41

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Грузовик и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале. По данным главка, в 12.22 на железнодорожном переезде на улице Корнеева в Домодедово произошло ДТП. "По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", остановившемся на железнодорожном переезде", - рассказали в ведомстве. В МВД отметили, что в результате происшествия автомобиль и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20231215/dtp-1916053955.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)