Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916524355.html
В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз
В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз - РИА Новости, 18.12.2023
В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз
Грузовик и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:41
2023-12-18T15:41
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523202_14:0:700:386_1920x0_80_0_0_1be95e76f244abb337c71f488e213dc8.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Грузовик и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале. По данным главка, в 12.22 на железнодорожном переезде на улице Корнеева в Домодедово произошло ДТП. "По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", остановившемся на железнодорожном переезде", - рассказали в ведомстве. В МВД отметили, что в результате происшествия автомобиль и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20231215/dtp-1916053955.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523202_104:0:619:386_1920x0_80_0_0_ebd0be3894e58119f62bdbf879d096c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье столкнулись грузовик и тепловоз

В подмосковном Домодедово на ж/д переезде столкнулись грузовик и тепловоз

© Подмосковная полиция/TelegramМесто столкновения грузовика и тепловоза на железнодорожном переезде в городском округе Домодедово
Место столкновения грузовика и тепловоза на железнодорожном переезде в городском округе Домодедово
© Подмосковная полиция/Telegram
Место столкновения грузовика и тепловоза на железнодорожном переезде в городском округе Домодедово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Грузовик и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в подмосковном Домодедово, пострадавших нет, сообщила пресс-служба областного главка МВД РФ в Telegram-канале.
По данным главка, в 12.22 на железнодорожном переезде на улице Корнеева в Домодедово произошло ДТП.
"По предварительной информации, машинист, управляя тепловозом, двигаясь по тупиковой ветке, совершил столкновение с грузовым автомобилем "КамАЗ", остановившемся на железнодорожном переезде", - рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что в результате происшествия автомобиль и тепловоз получили механические повреждения, пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
ДТП на железнодорожном переезде в Красногорске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
В Подмосковье женщина на легковушке врезалась в электричку
15 декабря, 15:45
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала