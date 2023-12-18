https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916472715.html

Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты

Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты - РИА Новости, 18.12.2023

Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты

Белоруссия и Московская область РФ могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, в том числе в сфере машиностроения и в перерабатывающей... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:17

2023-12-18T13:17

2023-12-18T13:17

новости подмосковья

экономика

белоруссия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

александр лукашенко

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия и Московская область РФ могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, в том числе в сфере машиностроения и в перерабатывающей промышленности, заявил в понедельник губернатор этого российского региона Андрей Воробьев. "Как сказал президент (Белоруссии – ред.), мы можем совместно реализовывать какие-то мероприятия (в сфере импортозамещения - ред.). Это – машиностроение, перерабатывающая промышленность, глубокая переработка сырья, материалов… Все эти возможности у нас есть", - сказал губернатор журналистам в понедельник в Минске по итогам своей встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Губернатор отметил, что в Подмосковье действуют индустриальные парки, резидентам которых предоставляются специальные условия (для работы - ред.) и льготные кредиты для реализации в том числе импортозамещающих проектов. "Таких (импортозамещающих - ред.) проектов у нас 230. Порядка 20 проектов мы открыли в 2022 году и 50 таких производств мы открываем в этом году. И белорусские компании могут найти себя в этом…" — сказал он. Среди перспективных направлений сотрудничества с Белоруссией Воробьев назвал взаимодействие в сфере АПК, экспорта продукции, производство сухих строительных смесей и бетона, сотрудничество в сфере образования, поставку белорусской техники. "У нас очень большая стройка идет в регионе, и предприятия Белоруссии могут всегда найти себе достойное место и по поставке материалов, и по выполнению работ…", — добавил он. "Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Белоруссии во всех отношениях", - подчеркнул Воробьев.

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, александр лукашенко