https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916472715.html
Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты
Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты - РИА Новости, 18.12.2023
Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты
Белоруссия и Московская область РФ могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, в том числе в сфере машиностроения и в перерабатывающей... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:17
2023-12-18T13:17
2023-12-18T13:17
новости подмосковья
экономика
белоруссия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
александр лукашенко
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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия и Московская область РФ могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, в том числе в сфере машиностроения и в перерабатывающей промышленности, заявил в понедельник губернатор этого российского региона Андрей Воробьев. "Как сказал президент (Белоруссии – ред.), мы можем совместно реализовывать какие-то мероприятия (в сфере импортозамещения - ред.). Это – машиностроение, перерабатывающая промышленность, глубокая переработка сырья, материалов… Все эти возможности у нас есть", - сказал губернатор журналистам в понедельник в Минске по итогам своей встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Губернатор отметил, что в Подмосковье действуют индустриальные парки, резидентам которых предоставляются специальные условия (для работы - ред.) и льготные кредиты для реализации в том числе импортозамещающих проектов. "Таких (импортозамещающих - ред.) проектов у нас 230. Порядка 20 проектов мы открыли в 2022 году и 50 таких производств мы открываем в этом году. И белорусские компании могут найти себя в этом…" — сказал он. Среди перспективных направлений сотрудничества с Белоруссией Воробьев назвал взаимодействие в сфере АПК, экспорта продукции, производство сухих строительных смесей и бетона, сотрудничество в сфере образования, поставку белорусской техники. "У нас очень большая стройка идет в регионе, и предприятия Белоруссии могут всегда найти себе достойное место и по поставке материалов, и по выполнению работ…", — добавил он. "Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Белоруссии во всех отношениях", - подчеркнул Воробьев.
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, александр лукашенко
Новости Подмосковья, Экономика, Белоруссия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Александр Лукашенко
Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты
Воробьев: Подмосковье и Белоруссия могут реализовывать импортозамещающие проекты
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия и Московская область РФ могли бы совместно реализовывать импортозамещающие проекты, в том числе в сфере машиностроения и в перерабатывающей промышленности, заявил в понедельник губернатор этого российского региона Андрей Воробьев.
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"Как сказал президент (Белоруссии – ред.), мы можем совместно реализовывать какие-то мероприятия (в сфере импортозамещения - ред.). Это – машиностроение, перерабатывающая промышленность, глубокая переработка сырья, материалов… Все эти возможности у нас есть", - сказал губернатор журналистам в понедельник в Минске по итогам своей встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.
Губернатор отметил, что в Подмосковье действуют индустриальные парки, резидентам которых предоставляются специальные условия (для работы - ред.) и льготные кредиты для реализации в том числе импортозамещающих проектов. "Таких (импортозамещающих - ред.) проектов у нас 230. Порядка 20 проектов мы открыли в 2022 году и 50 таких производств мы открываем в этом году. И белорусские компании могут найти себя в этом…" — сказал он.
Среди перспективных направлений сотрудничества с Белоруссией Воробьев назвал взаимодействие в сфере АПК, экспорта продукции, производство сухих строительных смесей и бетона, сотрудничество в сфере образования, поставку белорусской техники. "У нас очень большая стройка идет в регионе, и предприятия Белоруссии могут всегда найти себе достойное место и по поставке материалов, и по выполнению работ…", — добавил он.
"Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Белоруссии во всех отношениях", - подчеркнул Воробьев.
Межгосударственные отношения России и Белоруссии