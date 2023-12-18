https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916433425.html

Тринадцать инвестиционных медучреждений открыли в Подмосковье в 2023 году

Тринадцать инвестиционных медучреждений открыли в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023

Тринадцать инвестиционных медучреждений открыли в Подмосковье в 2023 году

В Московской области в 2023 году открыли 13 инвестиционных медицинских учреждений, они расположены в различных округах, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:20

2023-12-18T11:20

2023-12-18T11:20

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Московской области в 2023 году открыли 13 инвестиционных медицинских учреждений, они расположены в различных округах, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. На территории Подмосковья вместе с новыми домами возводят и социальные объекты. Их строят как по государственной программе, так и силами инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных источников финансирования. В текущем году были открыты 13 таких медучреждений. Так, в Ленинском городском округе открылись: две поликлиники на 400 посещений и на 200 посещений в смену в жилом комплексе "Государев дом", встроенная поликлиника на 100 посещений в смену в жилом комплексе "Восточное Бутово", кабинет врача общей практики на 80 посещений в смену в жилом комплексе "Первый квартал". В Люберцах открыли поликлинику на 600 посещений в смену в одноименном жилом комплексе, а также две встроенно-пристроенных поликлиники на 78 и 77 посещений в смену в жилом комплексе "Люберцы парк". В Мытищах появились две встроенные поликлиники на 99 посещений в смену каждая в жилом комплексе "Пироговская ривьера". В жилом комплексе "Пехра" Балашихи открыли поликлинику на 100 посещений в смену. А в ЖК "Подрезково" Химок - встроенную поликлинику. В Наро-Фоминском городском округе появился диализный центр на пересечение улиц Калинина и Новикова. В Сергиево-Посадском городском округе возвели диализный центр на улице Дружбы.

https://ria.ru/20231215/sotspodderzhka-1916028326.html

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московская область (подмосковье), мытищи, люберцы