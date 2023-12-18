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Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи

Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи - РИА Новости, 18.12.2023

Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала детей и молодежи, чтобы дети... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:21

2023-12-18T17:21

2023-12-18T17:21

белгородская область

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала детей и молодежи, чтобы дети связывали свое будущее с территорией региона, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что в ходе еженедельного оперативного совещания областного правительства губернатору доложили о стандартизации мер поддержки одаренных и талантливых детей на региональном и муниципальном уровнях в Белгородской области. Как сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин, на сегодняшний день в регионе разработаны материальные меры поддержки: это премия губернатора победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 14 и 7 тысяч рублей. Также премия губернатора вручается победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – это единоразовая выплата в размере 30 тысяч рублей. Набравшие сто баллов на ЕГЭ единоразово получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Стипендия губернатора одаренным детям составляет пять тысяч рублей ежемесячно в течение учебного года. Стипендия губернатора студентам колледжей, вузов, аспирантам и докторантам в размере от 5,5, 7 и 10 тысяч рублей соответственно. Молодежный актив также может претендовать на поддержку - 10 тысяч рублей ежемесячно. Также в регионе учреждена премия лауреатам областного молодежного конкурса "Молодость Белгородчины", где предусматривается единоразовая выплата в размере 30, 40 или 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и нематериальные поощрения в виде грамот, благодарностей и дипломов профильного министерства, а также благодарственных писем губернатора Белгородской области. Ряд мер поддержки действует и на уровне муниципалитетов - для победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, тем, кто показывает высокие результаты в учебе. Учреждены стипендии глав одаренным и талантливым школьникам и студентам, премии и стипендии предприятий. Министр образования озвучил возможность добавить номинации в стипендию главы одаренным детям от двух тысяч рублей ежемесячно по ряду направлений, в том числе за достижения в учебной деятельности и волонтерстве. Кроме того, озвучено предложение добавить премию главы медалистам, например, "золотым" предложено выплачивать 25 тысяч рублей. "Учителя, безусловно, нуждаются в поощрении и на региональном, и на муниципальном уровне. Главам необходимо рассмотреть меры поддержки для победителей и призеров федеральных конкурсов, но не частных. Должно быть пристальное внимание к призерам и их наставникам", - отметил Гладков. По его мнению, даже просто участие в конкурсах и проектах уже дает большой стимул для развития потенциала детей. "Мое предложение – рассмотреть возможность расширения таких мер поддержки среди глав, среди предприятий", - поручил глава региона. До 25 декабря министерству образования Белгородской области поручено получить информацию от глав муниципалитетов по выдвинутым предложениям. "Если мы хотим, чтобы наши дети оставались жить и работать на территории Белгородской области, то мы должны создавать для них достойные условия", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20231212/byudzhet-1915310235.html

https://ria.ru/20231211/tko-1915133189.html

https://ria.ru/20231109/vyplaty-1908461253.html

https://ria.ru/20231109/shkola-1908329000.html

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков