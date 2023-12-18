https://ria.ru/20231218/podderzhka-1916555220.html
Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи
Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи - РИА Новости, 18.12.2023
Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала детей и молодежи, чтобы дети... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:21
2023-12-18T17:21
2023-12-18T17:21
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала детей и молодежи, чтобы дети связывали свое будущее с территорией региона, сообщила пресс-служба правительства области. Отмечается, что в ходе еженедельного оперативного совещания областного правительства губернатору доложили о стандартизации мер поддержки одаренных и талантливых детей на региональном и муниципальном уровнях в Белгородской области. Как сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин, на сегодняшний день в регионе разработаны материальные меры поддержки: это премия губернатора победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 14 и 7 тысяч рублей. Также премия губернатора вручается победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – это единоразовая выплата в размере 30 тысяч рублей. Набравшие сто баллов на ЕГЭ единоразово получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Стипендия губернатора одаренным детям составляет пять тысяч рублей ежемесячно в течение учебного года. Стипендия губернатора студентам колледжей, вузов, аспирантам и докторантам в размере от 5,5, 7 и 10 тысяч рублей соответственно. Молодежный актив также может претендовать на поддержку - 10 тысяч рублей ежемесячно. Также в регионе учреждена премия лауреатам областного молодежного конкурса "Молодость Белгородчины", где предусматривается единоразовая выплата в размере 30, 40 или 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и нематериальные поощрения в виде грамот, благодарностей и дипломов профильного министерства, а также благодарственных писем губернатора Белгородской области. Ряд мер поддержки действует и на уровне муниципалитетов - для победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, тем, кто показывает высокие результаты в учебе. Учреждены стипендии глав одаренным и талантливым школьникам и студентам, премии и стипендии предприятий. Министр образования озвучил возможность добавить номинации в стипендию главы одаренным детям от двух тысяч рублей ежемесячно по ряду направлений, в том числе за достижения в учебной деятельности и волонтерстве. Кроме того, озвучено предложение добавить премию главы медалистам, например, "золотым" предложено выплачивать 25 тысяч рублей. "Учителя, безусловно, нуждаются в поощрении и на региональном, и на муниципальном уровне. Главам необходимо рассмотреть меры поддержки для победителей и призеров федеральных конкурсов, но не частных. Должно быть пристальное внимание к призерам и их наставникам", - отметил Гладков. По его мнению, даже просто участие в конкурсах и проектах уже дает большой стимул для развития потенциала детей. "Мое предложение – рассмотреть возможность расширения таких мер поддержки среди глав, среди предприятий", - поручил глава региона. До 25 декабря министерству образования Белгородской области поручено получить информацию от глав муниципалитетов по выдвинутым предложениям. "Если мы хотим, чтобы наши дети оставались жить и работать на территории Белгородской области, то мы должны создавать для них достойные условия", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20231212/byudzhet-1915310235.html
https://ria.ru/20231211/tko-1915133189.html
https://ria.ru/20231109/vyplaty-1908461253.html
https://ria.ru/20231109/shkola-1908329000.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи
Гладков поручил расширить меры поддержки для белгородской молодежи
БЕЛГОРОД, 18 дек – РИА новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил разработать дополнительные меры поддержки для развития потенциала детей и молодежи, чтобы дети связывали свое будущее с территорией региона, сообщила пресс-служба
правительства области.
Отмечается, что в ходе еженедельного оперативного совещания областного правительства губернатору доложили о стандартизации мер поддержки одаренных и талантливых детей на региональном и муниципальном уровнях в Белгородской области.
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Как сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милехин, на сегодняшний день в регионе разработаны материальные меры поддержки: это премия губернатора победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 14 и 7 тысяч рублей. Также премия губернатора вручается победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – это единоразовая выплата в размере 30 тысяч рублей.
Набравшие сто баллов на ЕГЭ единоразово получают выплату в размере 50 тысяч рублей. Стипендия губернатора одаренным детям составляет пять тысяч рублей ежемесячно в течение учебного года. Стипендия губернатора студентам колледжей, вузов, аспирантам и докторантам в размере от 5,5, 7 и 10 тысяч рублей соответственно. Молодежный актив также может претендовать на поддержку - 10 тысяч рублей ежемесячно.
Также в регионе учреждена премия лауреатам областного молодежного конкурса "Молодость Белгородчины", где предусматривается единоразовая выплата в размере 30, 40 или 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и нематериальные поощрения в виде грамот, благодарностей и дипломов профильного министерства, а также благодарственных писем губернатора Белгородской области.
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Ряд мер поддержки действует и на уровне муниципалитетов - для победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, тем, кто показывает высокие результаты в учебе. Учреждены стипендии глав одаренным и талантливым школьникам и студентам, премии и стипендии предприятий.
Министр образования озвучил возможность добавить номинации в стипендию главы одаренным детям от двух тысяч рублей ежемесячно по ряду направлений, в том числе за достижения в учебной деятельности и волонтерстве. Кроме того, озвучено предложение добавить премию главы медалистам, например, "золотым" предложено выплачивать 25 тысяч рублей.
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"Учителя, безусловно, нуждаются в поощрении и на региональном, и на муниципальном уровне. Главам необходимо рассмотреть меры поддержки для победителей и призеров федеральных конкурсов, но не частных. Должно быть пристальное внимание к призерам и их наставникам", - отметил Гладков. По его мнению, даже просто участие в конкурсах и проектах уже дает большой стимул для развития потенциала детей. "Мое предложение – рассмотреть возможность расширения таких мер поддержки среди глав, среди предприятий", - поручил глава региона.
До 25 декабря министерству образования Белгородской области поручено получить информацию от глав муниципалитетов по выдвинутым предложениям. "Если мы хотим, чтобы наши дети оставались жить и работать на территории Белгородской области, то мы должны создавать для них достойные условия", - заключил губернатор.
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