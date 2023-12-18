https://ria.ru/20231218/podarok-1916584174.html

В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год

В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год - РИА Новости, 18.12.2023

В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год

Депутат Госдумы Султан Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:35

2023-12-18T19:35

2023-12-18T19:35

общество

султан хамзаев

госдума рф

новый год

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год. "Рекомендую всем отказаться от алкоголя в качестве новогоднего подарка коллегам, близким, друзьям, товарищам. Зачем дарить то, что губит здоровье. Предлагаю в качестве подарка выбирать здоровые продукты, такие как чай, мед", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231218/norma-1916550571.html

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общество, султан хамзаев, госдума рф, новый год