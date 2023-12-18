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В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год
В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год - РИА Новости, 18.12.2023
В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год
Депутат Госдумы Султан Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:35
2023-12-18T19:35
2023-12-18T19:35
общество
султан хамзаев
госдума рф
новый год
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год. "Рекомендую всем отказаться от алкоголя в качестве новогоднего подарка коллегам, близким, друзьям, товарищам. Зачем дарить то, что губит здоровье. Предлагаю в качестве подарка выбирать здоровые продукты, такие как чай, мед", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20231218/norma-1916550571.html
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общество, султан хамзаев, госдума рф, новый год
Общество, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Новый год
В Госдуме посоветовали отказаться от алкогольных подарков на Новый год
Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев посоветовал отказаться от алкогольных подарков на Новый год.
"Рекомендую всем отказаться от алкоголя в качестве новогоднего подарка коллегам, близким, друзьям, товарищам. Зачем дарить то, что губит здоровье. Предлагаю в качестве подарка выбирать здоровые продукты, такие как чай, мед", - сказал он журналистам.
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