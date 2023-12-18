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Участники СВО из Тульской области и их семьи получат подарки к Новому году

Участники СВО из Тульской области и их семьи получат подарки к Новому году - РИА Новости, 18.12.2023

Участники СВО из Тульской области и их семьи получат подарки к Новому году

Более 12 тысяч новогодних подарков получат участники специальной военной операции (СВО) из Тульской области и их семьи к празднику по поручению губернатора... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

2023-12-18T21:00

тульская область

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. Более 12 тысяч новогодних подарков получат участники специальной военной операции (СВО) из Тульской области и их семьи к празднику по поручению губернатора Алексея Дюмина, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. Об этом шла речь в понедельник на оперативном совещании в правительстве Тульской области под председательством главы региона. "Второй год по поручению Алексея Дюмина тульские военнослужащие в зоне СВО, а также бойцы, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях, получают новогодние продуктовые наборы. В этом году такие подарки получат и члены их семей. Всего сформировано свыше 12 тысяч подарков - 55 тон", - приводят в пресс-службе слова первого заместителя губернатора Дмитрия Миляева. Посылки с продуктами питания и поделками, выполненными детьми, направят военнослужащим в зону СВО в ближайшее время. Дюмин поблагодарил крупные предприятия региона, малый и средний бизнес и всех неравнодушных жителей области за помощь в формировании посылок для военнослужащих.

https://ria.ru/20231214/deti-1915913722.html

тульская область

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тульская область, алексей дюмин