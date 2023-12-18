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Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии
Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии - РИА Новости, 18.12.2023
Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии
Власти Ингушетии отправили новогодние подарки для детей из подшефного Токмакского района Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:39
2023-12-18T13:39
2023-12-18T13:39
надежные люди
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махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили новогодние подарки для детей из подшефного Токмакского района Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Отправили новогодние подарки в подшефный Токмакский район Запорожской области. Дети получат сладости и игрушки, а также ель и елочные украшения, которую установят на центральной площади города Молочанска", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, подарки будут переданы в школу №2 Молочанска, а также Лагидновской школе Пологовского района и Запорожской средней школе. Кроме того, сладкие новогодние сюрпризы получат и воспитанники четырех детских садов: двух в Молочанске и двух в селах Кирово и Запорожье. "Искренне надеемся, что это поможет маленьким жителям поверить в чудо, пусть и небольшое", - заметил глава Ингушетии.
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запорожская область, махмуд-али калиматов
Надежные люди, Запорожская область, Махмуд-Али Калиматов
НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили новогодние подарки для детей из подшефного Токмакского района Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Отправили новогодние подарки в подшефный Токмакский район Запорожской области. Дети получат сладости и игрушки, а также ель и елочные украшения, которую установят на центральной площади города Молочанска", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
По его словам, подарки будут переданы в школу №2 Молочанска, а также Лагидновской школе Пологовского района и Запорожской средней школе. Кроме того, сладкие новогодние сюрпризы получат и воспитанники четырех детских садов: двух в Молочанске и двух в селах Кирово и Запорожье
.
"Искренне надеемся, что это поможет маленьким жителям поверить в чудо, пусть и небольшое", - заметил глава Ингушетии.
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