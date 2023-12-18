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Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии

Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии - РИА Новости, 18.12.2023

Новогодние подарки для детей Запорожской области отправили из Ингушетии

Власти Ингушетии отправили новогодние подарки для детей из подшефного Токмакского района Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:39

2023-12-18T13:39

2023-12-18T13:39

надежные люди

запорожская область

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 18 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили новогодние подарки для детей из подшефного Токмакского района Запорожской области, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Отправили новогодние подарки в подшефный Токмакский район Запорожской области. Дети получат сладости и игрушки, а также ель и елочные украшения, которую установят на центральной площади города Молочанска", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. По его словам, подарки будут переданы в школу №2 Молочанска, а также Лагидновской школе Пологовского района и Запорожской средней школе. Кроме того, сладкие новогодние сюрпризы получат и воспитанники четырех детских садов: двух в Молочанске и двух в селах Кирово и Запорожье. "Искренне надеемся, что это поможет маленьким жителям поверить в чудо, пусть и небольшое", - заметил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20231217/pelmeni-1916340349.html

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запорожская область, махмуд-али калиматов