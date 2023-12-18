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Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей - РИА Новости, 18.12.2023

Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

Иногда выбрать подарки для близких оказывается сложнее, чем для коллег или знакомых. Кажется, что знаешь человека уже много лет, но все равно сомневаешься в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:46

2023-12-18T14:46

2023-12-18T14:46

россия

новый год

общество

подарки

косметика

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Иногда выбрать подарки для близких оказывается сложнее, чем для коллег или знакомых. Кажется, что знаешь человека уже много лет, но все равно сомневаешься в выборе. Хочется угодить, преподнести полезный подарок, увидеть радостные глаза и услышать: "Вау, я это и хотел(а)!"Вот три простых правила для выбора любого подаркаЭксперты торговой сети "Улыбка радуги" подготовили небольшую шпаргалку о том, как найти милые и приятные подарки близким, не потратив на это много времени и средств.Для мамыВыбрать подарок мамам бывает сложнее всего. Предлагаем удивить самого дорогого человека и собрать для нее адвент-календарь своими руками. В каждое окошко можно положить разные полезности: крем для рук, маску, бальзам для губ, а разбавить аксессуарами, открытками и сладостями. Или взять готовый подарочный набор в красивой коробке.Для папы и для любимогоЭти суровые мужчины любят подарки не меньше, чем девушки. Хотя иногда очень тщательно это скрывают. Так же, как и информацию, что они хотят получить на Новый год. Но найти полезный подарок в "Улыбке" можно и для них.Это может быть что-то практичное, например, бутылочка для воды или термосумка, которые можно взять в поход и на работу.Или что-то для повседневного ухода: подарочный набор для душистого настроения, ароматный парфюм. Повторите ту же идею с адвент-календарем и соберите набор с приятными мелочами для ухода и настроения.Для бабушки и дедушкиЛюди в возрасте любят полезные и практичные подарки. Те, которыми они смогут пользоваться в обычной жизни. И которые будут напоминать им о вас.В детстве бабушка вязала вам варежки и дарила на каждый Новый год? Теперь вы можете позаботиться, чтобы ее рукам было тепло и подарить уютные красивые рукавицы.Или преподнести в качестве подарка ароматные свечи, аромадиффузоры, освежители воздуха, чтобы наполнить дом приятными ароматами.А для дедушки выбрать красивую кружку. Он будет пить чай долгими зимними вечерами и вспоминать о вас. Кстати, кружки можно подарить комплектом: для бабушки и для дедушки.Для лучшей подружкиЛучшая подружка — это почти член семьи. Оставить ее без подарка просто преступление. И тут можно как следует оторваться при выборе модных штучек и косметических трендов.Может быть, она давно хотела ту самую рекламируемую тушь или новую палетку теней? Баночка патчей — это вообще подарок из серии "очень хочется, а покупать самой не вариант".Ну и как зимой обойтись без скрабов, кремов, масок и другого ухода за телом и волосами? Такое всегда надо и подружки это точно знают.Все еще сложно определиться с подарком? Подарите выбор: сертификат в магазин, салон или другое любимое человеком место. Например, в "Улыбке радуги" можно приобрести электронный подарочный сертификат с любым дизайном. Даже со своей фотографией. Так можно порадовать близкого человека, если в новогодние праздники вы оказались далеко друг от друга.А какие подарки лучше не дарить? Рассказываем, как избежать неловкой ситуации при вручении подарка.Что не стоит дарить на Новый год?Пользуйтесь нашими советами и получайте в ответ самые искренние улыбки и радость близких. Счастливых праздников и классных подарков!Информация о рекламодателе и продавце товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б. Реклама, erid: 4CQwVszH9pWupK7URYt

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новый год, общество, подарки, косметика