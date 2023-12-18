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Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей - РИА Новости, 18.12.2023
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14:46 18.12.2023
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Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей - РИА Новости, 18.12.2023
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Иногда выбрать подарки для близких оказывается сложнее, чем для коллег или знакомых. Кажется, что знаешь человека уже много лет, но все равно сомневаешься в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:46
2023-12-18T14:46
россия
новый год
общество
подарки
косметика
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Иногда выбрать подарки для близких оказывается сложнее, чем для коллег или знакомых. Кажется, что знаешь человека уже много лет, но все равно сомневаешься в выборе. Хочется угодить, преподнести полезный подарок, увидеть радостные глаза и услышать: "Вау, я это и хотел(а)!"Вот три простых правила для выбора любого подаркаЭксперты торговой сети "Улыбка радуги" подготовили небольшую шпаргалку о том, как найти милые и приятные подарки близким, не потратив на это много времени и средств.Для мамыВыбрать подарок мамам бывает сложнее всего. Предлагаем удивить самого дорогого человека и собрать для нее адвент-календарь своими руками. В каждое окошко можно положить разные полезности: крем для рук, маску, бальзам для губ, а разбавить аксессуарами, открытками и сладостями. Или взять готовый подарочный набор в красивой коробке.Для папы и для любимогоЭти суровые мужчины любят подарки не меньше, чем девушки. Хотя иногда очень тщательно это скрывают. Так же, как и информацию, что они хотят получить на Новый год. Но найти полезный подарок в "Улыбке" можно и для них.Это может быть что-то практичное, например, бутылочка для воды или термосумка, которые можно взять в поход и на работу.Или что-то для повседневного ухода: подарочный набор для душистого настроения, ароматный парфюм. Повторите ту же идею с адвент-календарем и соберите набор с приятными мелочами для ухода и настроения.Для бабушки и дедушкиЛюди в возрасте любят полезные и практичные подарки. Те, которыми они смогут пользоваться в обычной жизни. И которые будут напоминать им о вас.В детстве бабушка вязала вам варежки и дарила на каждый Новый год? Теперь вы можете позаботиться, чтобы ее рукам было тепло и подарить уютные красивые рукавицы.Или преподнести в качестве подарка ароматные свечи, аромадиффузоры, освежители воздуха, чтобы наполнить дом приятными ароматами.А для дедушки выбрать красивую кружку. Он будет пить чай долгими зимними вечерами и вспоминать о вас. Кстати, кружки можно подарить комплектом: для бабушки и для дедушки.Для лучшей подружкиЛучшая подружка — это почти член семьи. Оставить ее без подарка просто преступление. И тут можно как следует оторваться при выборе модных штучек и косметических трендов.Может быть, она давно хотела ту самую рекламируемую тушь или новую палетку теней? Баночка патчей — это вообще подарок из серии "очень хочется, а покупать самой не вариант".Ну и как зимой обойтись без скрабов, кремов, масок и другого ухода за телом и волосами? Такое всегда надо и подружки это точно знают.Все еще сложно определиться с подарком? Подарите выбор: сертификат в магазин, салон или другое любимое человеком место. Например, в "Улыбке радуги" можно приобрести электронный подарочный сертификат с любым дизайном. Даже со своей фотографией. Так можно порадовать близкого человека, если в новогодние праздники вы оказались далеко друг от друга.А какие подарки лучше не дарить? Рассказываем, как избежать неловкой ситуации при вручении подарка.Что не стоит дарить на Новый год?Пользуйтесь нашими советами и получайте в ответ самые искренние улыбки и радость близких. Счастливых праздников и классных подарков!Информация о рекламодателе и продавце товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б. Реклама, erid: 4CQwVszH9pWupK7URYt
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новый год, общество, подарки, косметика
Россия, Новый год, Общество, Подарки, косметика

Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

© ООО "Дрогери ритейл"Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
© ООО "Дрогери ритейл"
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Читать ria.ru в
Иногда выбрать подарки для близких оказывается сложнее, чем для коллег или знакомых. Кажется, что знаешь человека уже много лет, но все равно сомневаешься в выборе. Хочется угодить, преподнести полезный подарок, увидеть радостные глаза и услышать: "Вау, я это и хотел(а)!"

Вот три простых правила для выбора любого подарка

  • Ориентируйтесь на возраст, интересы и характер человека;
  • Определите свой бюджет. Подарки необязательно должны быть дорогими, главное, чтобы они были запоминающимися и приносили радость. Даже простой сувенир или открытка могут стать приятным сюрпризом для близкого человека;
  • Спросите у человека, что бы он хотел получить на Новый год. Это самый надежный способ угадать с подарком. А что делать, в ответ услышали фразу "мне ничего не надо"?
Эксперты торговой сети "Улыбка радуги" подготовили небольшую шпаргалку о том, как найти милые и приятные подарки близким, не потратив на это много времени и средств.

Для мамы

Выбрать подарок мамам бывает сложнее всего. Предлагаем удивить самого дорогого человека и собрать для нее адвент-календарь своими руками. В каждое окошко можно положить разные полезности: крем для рук, маску, бальзам для губ, а разбавить аксессуарами, открытками и сладостями. Или взять готовый подарочный набор в красивой коробке.
© ООО "Дрогери ритейл"Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
© ООО "Дрогери ритейл"
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

Для папы и для любимого

Эти суровые мужчины любят подарки не меньше, чем девушки. Хотя иногда очень тщательно это скрывают. Так же, как и информацию, что они хотят получить на Новый год. Но найти полезный подарок в "Улыбке" можно и для них.
Это может быть что-то практичное, например, бутылочка для воды или термосумка, которые можно взять в поход и на работу.
Или что-то для повседневного ухода: подарочный набор для душистого настроения, ароматный парфюм. Повторите ту же идею с адвент-календарем и соберите набор с приятными мелочами для ухода и настроения.
© ООО "Дрогери ритейл"Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
© ООО "Дрогери ритейл"
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

Для бабушки и дедушки

Люди в возрасте любят полезные и практичные подарки. Те, которыми они смогут пользоваться в обычной жизни. И которые будут напоминать им о вас.
В детстве бабушка вязала вам варежки и дарила на каждый Новый год? Теперь вы можете позаботиться, чтобы ее рукам было тепло и подарить уютные красивые рукавицы.
Или преподнести в качестве подарка ароматные свечи, аромадиффузоры, освежители воздуха, чтобы наполнить дом приятными ароматами.
А для дедушки выбрать красивую кружку. Он будет пить чай долгими зимними вечерами и вспоминать о вас. Кстати, кружки можно подарить комплектом: для бабушки и для дедушки.
© ООО "Дрогери ритейл"Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
© ООО "Дрогери ритейл"
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей

Для лучшей подружки

Лучшая подружка — это почти член семьи. Оставить ее без подарка просто преступление. И тут можно как следует оторваться при выборе модных штучек и косметических трендов.
Может быть, она давно хотела ту самую рекламируемую тушь или новую палетку теней? Баночка патчей — это вообще подарок из серии "очень хочется, а покупать самой не вариант".
Ну и как зимой обойтись без скрабов, кремов, масок и другого ухода за телом и волосами? Такое всегда надо и подружки это точно знают.
© ООО "Дрогери ритейл"Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
© ООО "Дрогери ритейл"
Новый год: как выбрать подарки для близких и друзей
Все еще сложно определиться с подарком? Подарите выбор: сертификат в магазин, салон или другое любимое человеком место. Например, в "Улыбке радуги" можно приобрести электронный подарочный сертификат с любым дизайном. Даже со своей фотографией. Так можно порадовать близкого человека, если в новогодние праздники вы оказались далеко друг от друга.
А какие подарки лучше не дарить? Рассказываем, как избежать неловкой ситуации при вручении подарка.

Что не стоит дарить на Новый год?

  • Личные вещи, если вы не уверены в размере или стиле получателя;
  • Предметы, не связанные с интересами. Например, книга по квантовой физике для человека, который интересуется искусством;
  • Животных. У получателя может быть аллергия или он вообще не готов к появлению нового члена семьи;
  • Бытовые предметы. Например, кухонную утварь, если получатель не любит готовить или у него уже есть все необходимое. Даже если вам кажется, что их пора заменить;
  • Слишком дорогие подарки или современные гаджеты. Вы можете думать, что отцу пора обновить телефон, но, возможно, он думает по-другому? И не хочет менять кнопочный аппарат на смартфон.
Пользуйтесь нашими советами и получайте в ответ самые искренние улыбки и радость близких. Счастливых праздников и классных подарков!
Информация о рекламодателе и продавце товаров: ООО "Дрогери ритейл", ОГРН 1079847078453, юр. адрес 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 158, литера Б, помещение 5Н, пом. 8Б.
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