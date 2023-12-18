В России предложили ввести новые правила перевода денег
В России ограничат переводы до 100 000 рублей без открытия банковского счета
Посетители офисе Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственный комитет одобрил законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета, пишет РБК.
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"Поправки ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в сто тысяч рублей. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что такие изменения поддержали Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД.
Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК.
Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков считает, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами.
Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе". Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК.
Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков считает, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами.
Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе". Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.