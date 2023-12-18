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В России предложили ввести новые правила перевода денег - РИА Новости, 18.12.2023
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11:15 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/perevody-1916432301.html
В России предложили ввести новые правила перевода денег
В России предложили ввести новые правила перевода денег - РИА Новости, 18.12.2023
В России предложили ввести новые правила перевода денег
Правительственный комитет одобрил законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:15
2023-12-18T11:15
экономика
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914200661_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2525bf25e996edbb8ade5192955cda16.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственный комитет одобрил законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета, пишет РБК. &quot;Поправки ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в сто тысяч рублей. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что такие изменения поддержали Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД. Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК. Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков считает, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами. Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе". Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
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экономика, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России предложили ввести новые правила перевода денег

В России ограничат переводы до 100 000 рублей без открытия банковского счета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители офисе Сбербанка
Посетители офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Правительственный комитет одобрил законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета, пишет РБК.
«

"Поправки ограничивают максимальный разовый размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в сто тысяч рублей. Это распространяется на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что такие изменения поддержали Центробанк, Минфин, Минцифры, Роскомнадзор и МВД.

Если физическому лицу нужно разово перевести сумму больше, чем сто тысяч рублей, то потребуется прохождение полной идентификации, сообщил представитель Росфинмониторинга РБК.

Замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков считает, что такое ограничение поможет в борьбе с мошенническими и криминальными схемами.

Документ вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе". Следующим этапом станет рассмотрение поправок на заседании правительства. Законопроект вступит в силу через год после того, как его примет парламент.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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