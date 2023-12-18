В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками
Моор: в Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством главы региона Александра Моора.
"Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, Моор подчеркнул, что "совместная деятельность достойно оценена", и призвал участников антинаркотической комиссии "сохранять намеченные положительные тенденции".