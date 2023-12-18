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В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками

В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками - РИА Новости, 18.12.2023

В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками

За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:31

2023-12-18T18:31

2023-12-18T18:31

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора региона. Итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством главы региона Александра Моора. "Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано", – говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, Моор подчеркнул, что "совместная деятельность достойно оценена", и призвал участников антинаркотической комиссии "сохранять намеченные положительные тенденции".

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тюменская область, александр моор