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В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками - РИА Новости, 18.12.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
18:31 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/otravleniya-1916570507.html
В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками
В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками - РИА Новости, 18.12.2023
В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками
За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:31
2023-12-18T18:31
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора региона. Итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством главы региона Александра Моора. "Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано", – говорится в сообщении. Отмечается, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, Моор подчеркнул, что "совместная деятельность достойно оценена", и призвал участников антинаркотической комиссии "сохранять намеченные положительные тенденции".
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
В Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками

Моор: в Тюменской области стало меньше смертельных отравлений наркотиками

CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мостВид Тюмени
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Пивоваров Игорь Николаевич (ygorok1) / Крестовоздвиженская церковь, Мост влюблённых и Никольский мост
Вид Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 дек – РИА Новости. За десять месяцев 2023 года в Тюменской области на 18% уменьшилось число смертельных отравлений наркотическими средствами, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством главы региона Александра Моора.
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Власти Тюменской области сдерживают рост коммунальных тарифов
30 ноября, 20:46
"Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в Тюменской области, Моор подчеркнул, что "совместная деятельность достойно оценена", и призвал участников антинаркотической комиссии "сохранять намеченные положительные тенденции".
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25 ноября, 15:56
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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