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Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО - РИА Новости, 18.12.2023
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15:31 18.12.2023 (обновлено: 15:35 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/otkrytki-1916521234.html
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО - РИА Новости, 18.12.2023
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
​ Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:31
2023-12-18T15:35
надежные люди
общество
омская область
ростовская область
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ОМСК, 18 дек — РИА Новости.​ Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Ребята приняли участие в создании праздничных открыток для военнослужащих из Омской области, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они подошли к созданию открыток творчески — каждый придумал своё оформление. Ученики постарше написали воинам поздравления и обязательное пожелание вернуться невредимыми. "Наша школа всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, посвященных участникам специальной военной операции. Эти новогодние письма ребята создавали от всей души, надеемся, они помогут поднять боевой дух наших земляков, находящихся в зоне СВО, и принесут им частичку тепла", - привели слова директора школы Людмилы Белецкой в пресс-службе. Все письма и открытки отправлены в Ростовскую область, где они попадут в руки добровольцам отрядов "Барс", военнослужащим по контракту и мобилизованным.
https://ria.ru/20231218/podarki-1916516666.html
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общество, омская область, ростовская область
Надежные люди, Общество, Омская область, Ростовская область
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО

Ученики экспериментальной омской музыкальной школы сделали открытки бойцам СВО

© Фото : Правительство Омской областиУченики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Правительство Омской области
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 дек — РИА Новости.​ Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Ребята приняли участие в создании праздничных открыток для военнослужащих из Омской области, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они подошли к созданию открыток творчески — каждый придумал своё оформление. Ученики постарше написали воинам поздравления и обязательное пожелание вернуться невредимыми.
"Наша школа всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, посвященных участникам специальной военной операции. Эти новогодние письма ребята создавали от всей души, надеемся, они помогут поднять боевой дух наших земляков, находящихся в зоне СВО, и принесут им частичку тепла", - привели слова директора школы Людмилы Белецкой в пресс-службе.
Все письма и открытки отправлены в Ростовскую область, где они попадут в руки добровольцам отрядов "Барс", военнослужащим по контракту и мобилизованным.
Около 30 тонн новогодних подарков со сладостями и детскими письмами отправили из Волгограда для участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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