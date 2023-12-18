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Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО - РИА Новости, 18.12.2023
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:31
2023-12-18T15:31
2023-12-18T15:35
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ОМСК, 18 дек — РИА Новости. Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Ребята приняли участие в создании праздничных открыток для военнослужащих из Омской области, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они подошли к созданию открыток творчески — каждый придумал своё оформление. Ученики постарше написали воинам поздравления и обязательное пожелание вернуться невредимыми. "Наша школа всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, посвященных участникам специальной военной операции. Эти новогодние письма ребята создавали от всей души, надеемся, они помогут поднять боевой дух наших земляков, находящихся в зоне СВО, и принесут им частичку тепла", - привели слова директора школы Людмилы Белецкой в пресс-службе. Все письма и открытки отправлены в Ростовскую область, где они попадут в руки добровольцам отрядов "Барс", военнослужащим по контракту и мобилизованным.
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общество, омская область, ростовская область
Надежные люди, Общество, Омская область, Ростовская область
Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО
Ученики экспериментальной омской музыкальной школы сделали открытки бойцам СВО
ОМСК, 18 дек — РИА Новости.
Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе
правительства Омской области.
Ребята приняли участие в создании праздничных открыток для военнослужащих из Омской области, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они подошли к созданию открыток творчески — каждый придумал своё оформление. Ученики постарше написали воинам поздравления и обязательное пожелание вернуться невредимыми.
"Наша школа всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, посвященных участникам специальной военной операции. Эти новогодние письма ребята создавали от всей души, надеемся, они помогут поднять боевой дух наших земляков, находящихся в зоне СВО, и принесут им частичку тепла", - привели слова директора школы Людмилы Белецкой в пресс-службе.
Все письма и открытки отправлены в Ростовскую область
, где они попадут в руки добровольцам отрядов "Барс", военнослужащим по контракту и мобилизованным.
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