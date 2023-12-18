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Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО

Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО - РИА Новости, 18.12.2023

Ученики музыкальной школы в Омской области сделали открытки бойцам СВО

​ Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:31

2023-12-18T15:31

2023-12-18T15:35

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омская область

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ОМСК, 18 дек — РИА Новости.​ Ученики омской экспериментальной детской музыкальной школы сделали открытки для участников СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Ребята приняли участие в создании праздничных открыток для военнослужащих из Омской области, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они подошли к созданию открыток творчески — каждый придумал своё оформление. Ученики постарше написали воинам поздравления и обязательное пожелание вернуться невредимыми. "Наша школа всегда с радостью принимает участие в благотворительных акциях, посвященных участникам специальной военной операции. Эти новогодние письма ребята создавали от всей души, надеемся, они помогут поднять боевой дух наших земляков, находящихся в зоне СВО, и принесут им частичку тепла", - привели слова директора школы Людмилы Белецкой в пресс-службе. Все письма и открытки отправлены в Ростовскую область, где они попадут в руки добровольцам отрядов "Барс", военнослужащим по контракту и мобилизованным.

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омская область

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общество, омская область, ростовская область