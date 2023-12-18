https://ria.ru/20231218/otkrytie-1916586071.html

Рязанский губернатор сообщил об открытии обновленного Сасовского музея

Рязанский губернатор сообщил об открытии обновленного Сасовского музея - РИА Новости, 18.12.2023

Рязанский губернатор сообщил об открытии обновленного Сасовского музея

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после ремонта Сасовского краеведческого музея, который благодаря новому оборудованию станет еще и... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:49

2023-12-18T19:49

2023-12-18T19:49

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об открытии после ремонта Сасовского краеведческого музея, который благодаря новому оборудованию станет еще и образовательным и творческим центром. "Открылся после ремонта Сасовский краеведческий музей. Благодаря нацпроекту "Культура" музей зажил новой жизнью", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, к обновлению подошли комплексно: не только отремонтировали здание и привели в порядок территорию, но и наполнили музей новым оборудованием. В частности, заменены инженерные коммуникации, отремонтирован фасад, установлена архитектурная подсветка, на прилегающей территории уложена тротуарная плитка. "Установили проекторы, стенды, мультимедийный комплекс и другое музейное оборудование. Теперь музей станет не только хранилищем истории, но образовательным и творческим центром. Его с удовольствием будут посещать и взрослые, и дети", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20231212/malkov-1915256248.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков