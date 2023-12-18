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В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми - РИА Новости, 18.12.2023
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17:38 18.12.2023 (обновлено: 17:39 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916559460.html
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми - РИА Новости, 18.12.2023
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:38
2023-12-18T17:39
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. "И еще: это все-таки усилить контроль за оборотом (оружия – ред.), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала Фальковская в ходе заседания в Госдуме межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она также отметила, что Минпросвещения планирует решать вопрос стимулирования ответственности руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде, в том числе системе информирования правоохранительных органов руководителями образовательных организаций по фактам девиантного поведения обучающихся. "И, конечно, вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать", - добавила Фальковская.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми

В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с детьми с особым поведением

© Фото : соцсетиОружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : соцсети
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением.
«
"И еще: это все-таки усилить контроль за оборотом (оружия – ред.), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала Фальковская в ходе заседания в Госдуме межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Она также отметила, что Минпросвещения планирует решать вопрос стимулирования ответственности руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде, в том числе системе информирования правоохранительных органов руководителями образовательных организаций по фактам девиантного поведения обучающихся.
"И, конечно, вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать", - добавила Фальковская.
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