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В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми - РИА Новости, 18.12.2023
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:38
2023-12-18T17:38
2023-12-18T17:39
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. "И еще: это все-таки усилить контроль за оборотом (оружия – ред.), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала Фальковская в ходе заседания в Госдуме межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она также отметила, что Минпросвещения планирует решать вопрос стимулирования ответственности руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде, в том числе системе информирования правоохранительных органов руководителями образовательных организаций по фактам девиантного поведения обучающихся. "И, конечно, вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать", - добавила Фальковская.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми
В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с детьми с особым поведением
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением.
«
"И еще: это все-таки усилить контроль за оборотом (оружия – ред.), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала Фальковская в ходе заседания в Госдуме межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Она также отметила, что Минпросвещения планирует решать вопрос стимулирования ответственности руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде, в том числе системе информирования правоохранительных органов руководителями образовательных организаций по фактам девиантного поведения обучающихся.
"И, конечно, вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать", - добавила Фальковская.
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