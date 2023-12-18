https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916559460.html

В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми

В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми - РИА Новости, 18.12.2023

В Минпросвещения предложили изымать оружие из семей с девиантными детьми

Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:38

2023-12-18T17:38

2023-12-18T17:39

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская предложила усилить контроль за оборотом оружия с возможностью его изъятия в семьях, в которых проживают несовершеннолетние с девиантным поведением. "И еще: это все-таки усилить контроль за оборотом (оружия – ред.), исходя из анализа конкретной ситуации; усиление контроля за оборотом оружия, по возможности изъятия оружия у граждан, в семьях которых проживают несовершеннолетние, по которым имеется информация о признаках девиантного поведения", - сказала Фальковская в ходе заседания в Госдуме межфракционной рабочей группы по законодательной реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Она также отметила, что Минпросвещения планирует решать вопрос стимулирования ответственности руководителей образовательных организаций по ранней профилактике негативных явлений в детско-юношеской и подростковой среде, в том числе системе информирования правоохранительных органов руководителями образовательных организаций по фактам девиантного поведения обучающихся. "И, конечно, вопрос, связанный с более активным пресечением деструктивных иностранных ресурсов, нам необходимо дополнительно прорабатывать", - добавила Фальковская.

https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html

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