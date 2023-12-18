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"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия - РИА Новости, 18.12.2023
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06:15 18.12.2023 (обновлено: 08:50 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916387822.html
"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия
"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия - РИА Новости, 18.12.2023
"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия
Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу "Авангард", способному за полчаса поразить множество целей во всем мире, пишет Mirror. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:15
2023-12-18T08:50
в мире
россия
ракетные войска стратегического назначения
великобритания
европа
сша
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу "Авангард", способному за полчаса поразить множество целей во всем мире, пишет Mirror.&quot;Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его&quot;, — говорится в статье.Издание напоминает, что ракеты "Авангарда" достигают цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Для этого комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить выбранные мишенью объекты по всему миру мире менее чем за 30 минут, указывается в материале.Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области на это оружие.О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Махов, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.
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в мире, россия, ракетные войска стратегического назначения, великобритания, европа, сша, владимир путин, сергей каракаев
В мире, Россия, Ракетные войска стратегического назначения, Великобритания, Европа, США, Владимир Путин, Сергей Каракаев
"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия

Mirror: комплекс "Авангард" может поразить множество целей в мире за 30 минут

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу "Авангард", способному за полчаса поразить множество целей во всем мире, пишет Mirror.
«

"Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его", — говорится в статье.

Издание напоминает, что ракеты "Авангарда" достигают цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Для этого комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить выбранные мишенью объекты по всему миру мире менее чем за 30 минут, указывается в материале.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области на это оружие.
О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.
По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Махов, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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В миреРоссияРакетные войска стратегического назначенияВеликобританияЕвропаСШАВладимир ПутинСергей Каракаев
 
 
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