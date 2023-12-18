"Хватит 30 минут": на Западе испугались уникального российского оружия
Mirror: комплекс "Авангард" может поразить множество целей в мире за 30 минут
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Западу нечего противопоставить российскому ракетному комплексу "Авангард", способному за полчаса поразить множество целей во всем мире, пишет Mirror.
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"Это единственное оружие такого рода в мире, и Путин говорит, что у Запада нет средств остановить его", — говорится в статье.
Издание напоминает, что ракеты "Авангарда" достигают цели со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Для этого комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить выбранные мишенью объекты по всему миру мире менее чем за 30 минут, указывается в материале.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о переоснащении полка Ясненского соединения в Оренбургской области на это оружие.
О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, способного совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости. Серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангард" началось в июле того же года.
По данным Минобороны, гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Махов, что примерно равно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным.