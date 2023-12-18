https://ria.ru/20231218/organika-1916575646.html

Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России

Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России - РИА Новости, 18.12.2023

Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России

Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга органических регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T18:53

2023-12-18T18:53

2023-12-18T18:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916568296_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_23670d21fe3fce6464cafd2c13d80b05.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга органических регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сообщил телеканал "360".По его словам, органический сертификат ежегодно выдается Роскачеством производителям со всей страны. Для его получения компании должны пройти установленную процедуру проверки на соответствие специальным требованиям.Отмечается, что среди крупнейших органических предприятий Подмосковья выделяются волоколамская компания "Шульгино", ПКФ "Блюз"" из Дубны и "Май" из Фрязина.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)