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Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России - РИА Новости, 18.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:53 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/organika-1916575646.html
Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России
Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России - РИА Новости, 18.12.2023
Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России
Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга органических регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:53
2023-12-18T18:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга органических регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сообщил телеканал "360".По его словам, органический сертификат ежегодно выдается Роскачеством производителям со всей страны. Для его получения компании должны пройти установленную процедуру проверки на соответствие специальным требованиям.Отмечается, что среди крупнейших органических предприятий Подмосковья выделяются волоколамская компания "Шульгино", ПКФ "Блюз"" из Дубны и "Май" из Фрязина.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье вошло в тройку лидеров органических регионов России

© РИА Новости / Светлана ШевченкоВыращивание зелени
Выращивание зелени - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московская область вошла в тройку лидеров рейтинга органических регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сообщил телеканал "360".
По его словам, органический сертификат ежегодно выдается Роскачеством производителям со всей страны. Для его получения компании должны пройти установленную процедуру проверки на соответствие специальным требованиям.
Отмечается, что среди крупнейших органических предприятий Подмосковья выделяются волоколамская компания "Шульгино", ПКФ "Блюз"" из Дубны и "Май" из Фрязина.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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