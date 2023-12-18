Ортопеды из России и Узбекистана договорились о сотрудничестве
Ортопеды из РФ и Узбекистана обменяются опытом использования робототехники
© Depositphotos.com / marketing.lasers@ya.ruОртопед осматривает ребенка
© Depositphotos.com / marketing.lasers@ya.ru
Ортопед осматривает ребенка. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Ортопедические центры Узбекистана и России будут обмениваться опытом использования роботизированных технологий при эндопротезировании крупных суставов, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения.
По данным пресс-службы, группа специалистов из Узбекистана во главе с директором Республиканского центра научно-практической травматологии Мурадом Ирисметовым приняла участие в 10-ой Всероссийской научно-практической конференции "Приоровские чтения" в Москве.
"Достигнута договоренность с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова о сотрудничестве в практике использования роботизированных технологий в эндопротезировании крупных суставов, чрескожной эндоскопической практике при заболеваниях позвоночника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минздрава.
В рамках конференции также состоялся круглый стол с участием директоров травматологических и ортопедических центров СНГ. Российские специалисты отметили, что опыт Узбекистана в данной сфере заслуживает изучения, добавили в пресс-службе.
Ранее директор "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" минздрава РФ Антон Назаренко заявлял, что сегодня в России есть отечественные компании, которые производят бионические протезы, на их долю на рынке приходится более 25%. По словам Назаренко, современная ортопедия не может существовать без применения роботизированных технологий. Их в том числе применяют в России при протезировании тазобедренных и коленных суставов.