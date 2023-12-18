https://ria.ru/20231218/opyt-1916591336.html

Ортопеды из России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Ортопеды из России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 18.12.2023

Ортопеды из России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Ортопедические центры Узбекистана и России будут обмениваться опытом использования роботизированных технологий при эндопротезировании крупных суставов, сообщает РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:31

2023-12-18T20:31

2023-12-18T20:31

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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Ортопедические центры Узбекистана и России будут обмениваться опытом использования роботизированных технологий при эндопротезировании крупных суставов, сообщает в понедельник пресс-служба узбекистанского министерства здравоохранения. По данным пресс-службы, группа специалистов из Узбекистана во главе с директором Республиканского центра научно-практической травматологии Мурадом Ирисметовым приняла участие в 10-ой Всероссийской научно-практической конференции "Приоровские чтения" в Москве. "Достигнута договоренность с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова о сотрудничестве в практике использования роботизированных технологий в эндопротезировании крупных суставов, чрескожной эндоскопической практике при заболеваниях позвоночника", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минздрава. В рамках конференции также состоялся круглый стол с участием директоров травматологических и ортопедических центров СНГ. Российские специалисты отметили, что опыт Узбекистана в данной сфере заслуживает изучения, добавили в пресс-службе. Ранее директор "НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" минздрава РФ Антон Назаренко заявлял, что сегодня в России есть отечественные компании, которые производят бионические протезы, на их долю на рынке приходится более 25%. По словам Назаренко, современная ортопедия не может существовать без применения роботизированных технологий. Их в том числе применяют в России при протезировании тазобедренных и коленных суставов.

https://ria.ru/20231201/murashko-1913201125.html

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здоровье - общество, россия, узбекистан, москва, снг