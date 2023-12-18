https://ria.ru/20231218/obstrely-1916376842.html
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.12.2023
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 129 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:47
2023-12-18T00:47
2023-12-18T00:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
россия
происшествия
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:412:960:952_1920x0_80_0_0_f8cc1f19825d32bdc6bf16f14f2d5c86.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 129 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 129 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловка, Донецк, Ясиноватский район. Согласно информации представительства, поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины - в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20231218/trevoga-1916375766.html
донецкая народная республика
донецк
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893872806_0:328:960:1048_1920x0_80_0_0_e185ec615da7d82f742e22c71b4f239c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, россия, происшествия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, Происшествия, Украина, СЦКК
ВСУ 36 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР