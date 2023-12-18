https://ria.ru/20231218/obstrel-1916604493.html

В ДНР назвали число украинских атак на регион с начала спецоперации

В ДНР назвали число украинских атак на регион с начала спецоперации - РИА Новости, 18.12.2023

В ДНР назвали число украинских атак на регион с начала спецоперации

Украинские войска за 669 дней эскалации более 28 тысяч раз подвергали территорию ДНР обстрелу, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:26

2023-12-18T22:26

2023-12-18T22:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за 669 дней эскалации более 28 тысяч раз подвергали территорию ДНР обстрелу, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За 669 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 28 122 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 27 759. Всего противником выпущено 154 430 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале представительства. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4783 мирных жителя, в том числе 141 ребенок, представительство также зафиксировало 141 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранений скончались. Число пострадавших за все время эскалации составило 5588 среди них 371 ребенок. По информации представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 1982 транспортных средства, 3215 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 190 медицинских учреждений, 654 учебных заведения, 1312 объектов социального обеспечения, 94 объекта критической инфраструктуры, а также 965 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с февраля прошлого года представительство зафиксировало 13 179 фактов повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия