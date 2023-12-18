https://ria.ru/20231218/obstrel-1916519800.html

ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк

ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк - РИА Новости, 18.12.2023

ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк

Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:25

2023-12-18T15:25

2023-12-18T15:25

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА; 14.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска с 11.25 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия