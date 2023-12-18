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ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/obstrel-1916519800.html
ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк
ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк - РИА Новости, 18.12.2023
ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк
Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:25
2023-12-18T15:25
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА; 14.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска с 11.25 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили два взрывоопасных предмета с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили два взрывоопасных предмета с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.40 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА; 14.15 - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, украинские войска с 11.25 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 декабря, 15:59
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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