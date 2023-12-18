https://ria.ru/20231218/oborona-1916574749.html
США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне
США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне - РИА Новости, 18.12.2023
США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне
США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T18:51
2023-12-18T18:51
2023-12-18T18:58
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. США и Финляндия подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны, направленное на повышение кооперации военных и усиление эффективности НАТО.Подписантами документа, согласно трансляции государственного департамента, стали государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен."Сегодня мы еще больше укрепляем наши связи в области безопасности, подписывая соглашение о сотрудничестве в области обороны. После вступления в силу, военные смогут сотрудничать более эффективно и действенно, наши войска получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО", - заявил Блинкен на церемонии подписания документа.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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сша, финляндия, нато, в мире, энтони блинкен
США, Финляндия, НАТО, В мире, Энтони Блинкен
США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне
США и Финляндия укрепят сотрудничество в обороне для усиления эффективности НАТО