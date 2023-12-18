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Налоговые органы России и Узбекистана согласовали план обмена опытом - РИА Новости, 18.12.2023
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11:38 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/obmen-1916438732.html
Налоговые органы России и Узбекистана согласовали план обмена опытом
Налоговые органы России и Узбекистана согласовали план обмена опытом - РИА Новости, 18.12.2023
Налоговые органы России и Узбекистана согласовали план обмена опытом
Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:38
2023-12-18T11:38
экономика
узбекистан
россия
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением сотрудников, сообщает пресс-служба узбекистанского налогового комитета. По данным пресс-службы, председатель налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в Москве обсудили дальнейшее сотрудничество двух ведомств. "По итогам встречи стороны согласовали "дорожную карту", в рамках которой в ближайшие два года будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом и обучению сотрудников Налогового комитета Узбекистана и ФНС России", - говорится в сообщении на сайте комитета. В ведомстве отметили, что за четыре прошедших года проделана большая работа в рамках совместного проекта по техническому содействию развитию системы налогового администрирования в Узбекистане. В частности, были выполнены работы по созданию и сопровождению автоматизированных систем использования контрольно-кассовой техники, администрированию НДС и учету электронных счетов-фактур. Кроме того, завершилось оснащение центров обработки данных налогового комитета Узбекистана вычислительной IT-инфраструктурой. Узбекистанская делегация ознакомилась с возможностями цифровых технологий ФНС и посетила международную выставку-форум "Россия", добавили в пресс-службе.
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экономика, узбекистан, россия, москва, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Узбекистан, Россия, Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Налоговые органы России и Узбекистана согласовали план обмена опытом

Налоговые органы России и Узбекистана согласовали дорожную карту сотрудничества

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетами
Штангенциркуль с монетами - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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ТАШКЕНТ, 18 дек – РИА Новости. Налоговые органы Узбекистана и России согласовали дорожную карту сотрудничества на 2024-2025 годы, стороны продолжат обмениваться опытом и обучением сотрудников, сообщает пресс-служба узбекистанского налогового комитета.
По данным пресс-службы, председатель налогового комитета Узбекистана Шерзод Кудбиев и руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в Москве обсудили дальнейшее сотрудничество двух ведомств.
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"По итогам встречи стороны согласовали "дорожную карту", в рамках которой в ближайшие два года будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом и обучению сотрудников Налогового комитета Узбекистана и ФНС России", - говорится в сообщении на сайте комитета.
В ведомстве отметили, что за четыре прошедших года проделана большая работа в рамках совместного проекта по техническому содействию развитию системы налогового администрирования в Узбекистане.
В частности, были выполнены работы по созданию и сопровождению автоматизированных систем использования контрольно-кассовой техники, администрированию НДС и учету электронных счетов-фактур. Кроме того, завершилось оснащение центров обработки данных налогового комитета Узбекистана вычислительной IT-инфраструктурой.
Узбекистанская делегация ознакомилась с возможностями цифровых технологий ФНС и посетила международную выставку-форум "Россия", добавили в пресс-службе.
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ЭкономикаУзбекистанРоссияМоскваФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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