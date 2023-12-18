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Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США - РИА Новости, 18.12.2023
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12:29 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/netanyakhu-1916451943.html
Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США
Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США - РИА Новости, 18.12.2023
Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США
Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:29
2023-12-18T12:29
сша
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS. Кунс прокомментировал слова Нетаньяху, который в ходе пресс-конференции в субботу вечером заявил, что гордится тем, что он "предотвратил создание палестинского государства" на Западном берегу. По словам израильского премьера, на примере того, что было сформировано в секторе Газа во главе с ХАМАС, многие понимают, каким бы могло стать палестинское государство, созданное "рядом с Иерусалимом и на подступах к Тель-Авиву". "Премьер-министр Нетаньяху был исключительно трудным партнером &lt;...&gt; Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом (США Джо Байденом), которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путем вперед, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", - заявил Кунс. В начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США рассматривают решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" как единственный жизнеспособный выход из текущего конфликта. Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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сша, в мире, израиль, биньямин нетаньяху
США, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США

Сенатор Кунс: Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS.
Кунс прокомментировал слова Нетаньяху, который в ходе пресс-конференции в субботу вечером заявил, что гордится тем, что он "предотвратил создание палестинского государства" на Западном берегу. По словам израильского премьера, на примере того, что было сформировано в секторе Газа во главе с ХАМАС, многие понимают, каким бы могло стать палестинское государство, созданное "рядом с Иерусалимом и на подступах к Тель-Авиву".
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"Премьер-министр Нетаньяху был исключительно трудным партнером <...> Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом (США Джо Байденом), которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путем вперед, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", - заявил Кунс.
В начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США рассматривают решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" как единственный жизнеспособный выход из текущего конфликта. Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.
 
СШАВ миреИзраильБиньямин Нетаньяху
 
 
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