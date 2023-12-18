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Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США

Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США - РИА Новости, 18.12.2023

Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США

Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:29

2023-12-18T12:29

2023-12-18T12:29

сша

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS. Кунс прокомментировал слова Нетаньяху, который в ходе пресс-конференции в субботу вечером заявил, что гордится тем, что он "предотвратил создание палестинского государства" на Западном берегу. По словам израильского премьера, на примере того, что было сформировано в секторе Газа во главе с ХАМАС, многие понимают, каким бы могло стать палестинское государство, созданное "рядом с Иерусалимом и на подступах к Тель-Авиву". "Премьер-министр Нетаньяху был исключительно трудным партнером <...> Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом (США Джо Байденом), которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путем вперед, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", - заявил Кунс. В начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США рассматривают решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" как единственный жизнеспособный выход из текущего конфликта. Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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сша, в мире, израиль, биньямин нетаньяху