Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля, заявили в США
Сенатор Кунс: Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля, заявил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS.
Кунс прокомментировал слова Нетаньяху, который в ходе пресс-конференции в субботу вечером заявил, что гордится тем, что он "предотвратил создание палестинского государства" на Западном берегу. По словам израильского премьера, на примере того, что было сформировано в секторе Газа во главе с ХАМАС, многие понимают, каким бы могло стать палестинское государство, созданное "рядом с Иерусалимом и на подступах к Тель-Авиву".
"Премьер-министр Нетаньяху был исключительно трудным партнером <...> Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом (США Джо Байденом), которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путем вперед, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", - заявил Кунс.
В начале декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США рассматривают решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств для двух народов" как единственный жизнеспособный выход из текущего конфликта. Ранее в ноябре советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что обязательным условием для долгосрочного мира на Ближнем Востоке является двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта.