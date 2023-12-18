https://ria.ru/20231218/nato-1916388922.html

"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО

"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО - РИА Новости, 18.12.2023

"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО

Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:05

2023-12-18T07:05

2023-12-18T11:32

в мире

сша

россия

европа

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882013960_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_cdde32f457122f653b1169a3bdd721d5.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России."США должны выйти из НАТО и вернуть все свои зарубежные войска домой!" — призвал W0X0F."Оставьте за границей роту американских солдат-воукистов (сторонников "прогрессивной" идеологии. — Прим. ред.) в женских "зеленых беретах"! Вы, ДЕМОНкраты, потрясающе тупые!" — посмеялся Morekowbell2."Кто принес войны в Европу? Это была НАТО с ее постоянным вмешательством и интервенциями в те места, куда НАТО даже не была вовлечена. <...> Генералы Пентагона продолжали продвигаться на восток, пока не встретили сопротивление", — заметил Pale Writer."Как насчет того, чтобы дать миру шанс на Украине? За вооруженный конфликт выступает американский истеблишмент, а не американский народ!" — заявил Slanta Cause.В пятницу конгресс США проголосовал за ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО. Потенциальный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз выражал недовольство работой альянса и грозил выходом страны из организации в случае, если европейские партнеры не станут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231216/stoltenberg-1916142940.html

https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html

https://ria.ru/20231217/tramp-1916236573.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, европа, нато, министерство обороны сша