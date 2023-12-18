"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО
© AP Photo / Andreea AlexandruПереброска бронетехники НАТО по железной дороге
© AP Photo / Andreea Alexandru
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России.
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"США должны выйти из НАТО и вернуть все свои зарубежные войска домой!" — призвал W0X0F.
"Оставьте за границей роту американских солдат-воукистов (сторонников "прогрессивной" идеологии. — Прим. ред.) в женских "зеленых беретах"! Вы, ДЕМОНкраты, потрясающе тупые!" — посмеялся Morekowbell2.
"Кто принес войны в Европу? Это была НАТО с ее постоянным вмешательством и интервенциями в те места, куда НАТО даже не была вовлечена. <...> Генералы Пентагона продолжали продвигаться на восток, пока не встретили сопротивление", — заметил Pale Writer.
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"Как насчет того, чтобы дать миру шанс на Украине? За вооруженный конфликт выступает американский истеблишмент, а не американский народ!" — заявил Slanta Cause.
В пятницу конгресс США проголосовал за ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО. Потенциальный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз выражал недовольство работой альянса и грозил выходом страны из организации в случае, если европейские партнеры не станут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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