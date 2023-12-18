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"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
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07:05 18.12.2023 (обновлено: 11:32 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/nato-1916388922.html
"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО
"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО
Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:05
2023-12-18T11:32
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России."США должны выйти из НАТО и вернуть все свои зарубежные войска домой!" — призвал W0X0F."Оставьте за границей роту американских солдат-воукистов (сторонников "прогрессивной" идеологии. — Прим. ред.) в женских "зеленых беретах"! Вы, ДЕМОНкраты, потрясающе тупые!" — посмеялся Morekowbell2."Кто принес войны в Европу? Это была НАТО с ее постоянным вмешательством и интервенциями в те места, куда НАТО даже не была вовлечена. &lt;...&gt; Генералы Пентагона продолжали продвигаться на восток, пока не встретили сопротивление", — заметил Pale Writer."Как насчет того, чтобы дать миру шанс на Украине? За вооруженный конфликт выступает американский истеблишмент, а не американский народ!" — заявил Slanta Cause.В пятницу конгресс США проголосовал за ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО. Потенциальный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз выражал недовольство работой альянса и грозил выходом страны из организации в случае, если европейские партнеры не станут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231216/stoltenberg-1916142940.html
https://ria.ru/20231217/fitso-1916331340.html
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в мире, сша, россия, европа, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Европа, НАТО, Министерство обороны США

"Потрясающе тупые". В Штатах откровенно высказались о НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruПереброска бронетехники НАТО по железной дороге
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Переброска бронетехники НАТО по железной дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart активно поддержали идею об отказе от размещения сил США для защиты Европы от мнимой угрозы со стороны России.
«
"США должны выйти из НАТО и вернуть все свои зарубежные войска домой!" — призвал W0X0F.
Депутат Европейского парламента Мик Уоллес - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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"Оставьте за границей роту американских солдат-воукистов (сторонников "прогрессивной" идеологии. — Прим. ред.) в женских "зеленых беретах"! Вы, ДЕМОНкраты, потрясающе тупые!" — посмеялся Morekowbell2.
"Кто принес войны в Европу? Это была НАТО с ее постоянным вмешательством и интервенциями в те места, куда НАТО даже не была вовлечена. <...> Генералы Пентагона продолжали продвигаться на восток, пока не встретили сопротивление", — заметил Pale Writer.
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"Как насчет того, чтобы дать миру шанс на Украине? За вооруженный конфликт выступает американский истеблишмент, а не американский народ!" — заявил Slanta Cause.
В пятницу конгресс США проголосовал за ограничение возможностей президента по выводу страны из НАТО. Потенциальный хозяин Белого дома Дональд Трамп не раз выражал недовольство работой альянса и грозил выходом страны из организации в случае, если европейские партнеры не станут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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17 декабря, 08:00
 
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