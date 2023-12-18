https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов - РИА Новости, 18.12.2023
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:38
2023-12-18T15:38
2023-12-18T15:38
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что, в частности, отремонтировали Ленинградскую эстакаду МКАД, Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка на 36 километре Киевского шоссе, мост через реку Ликова на 29 километре и путепровод Московский - Рассказовка на 26 километре. "В рамках проектов на всех сооружениях частично или полностью заменили гидроизоляцию, что позволило повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Провели работы по устранению протечек в подмостовых пространствах, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря современным технологиям проведения работ, не было необходимости полностью закрывать движение транспорта на время ремонта. Вводились только частичные ограничения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
Заммэра Бирюков: девять мостов отремонтировали в Москве в 2023 году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что, в частности, отремонтировали Ленинградскую эстакаду МКАД, Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка на 36 километре Киевского шоссе, мост через реку Ликова на 29 километре и путепровод Московский - Рассказовка на 26 километре.
"В рамках проектов на всех сооружениях частично или полностью заменили гидроизоляцию, что позволило повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Провели работы по устранению протечек в подмостовых пространствах, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря современным технологиям проведения работ, не было необходимости полностью закрывать движение транспорта на время ремонта. Вводились только частичные ограничения.
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