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В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов - РИА Новости, 18.12.2023
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15:38 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mosty-1916521806.html
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов - РИА Новости, 18.12.2023
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:38
2023-12-18T15:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что, в частности, отремонтировали Ленинградскую эстакаду МКАД, Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка на 36 километре Киевского шоссе, мост через реку Ликова на 29 километре и путепровод Московский - Рассказовка на 26 километре. "В рамках проектов на всех сооружениях частично или полностью заменили гидроизоляцию, что позволило повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Провели работы по устранению протечек в подмостовых пространствах, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку", - уточнил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря современным технологиям проведения работ, не было необходимости полностью закрывать движение транспорта на время ремонта. Вводились только частичные ограничения.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов

Заммэра Бирюков: девять мостов отремонтировали в Москве в 2023 году

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыВ Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
В Москве в 2023 году отремонтировали девять мостов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений Москвы в 2023 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Состояние мостовых сооружений постоянно контролируется. За последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов. В этом году провели текущий ремонт девяти мостовых сооружений, в настоящее время работы полностью завершены", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что, в частности, отремонтировали Ленинградскую эстакаду МКАД, Каширский путепровод МКАД, Автозаводский мост, мост Незнайка на 36 километре Киевского шоссе, мост через реку Ликова на 29 километре и путепровод Московский - Рассказовка на 26 километре.
"В рамках проектов на всех сооружениях частично или полностью заменили гидроизоляцию, что позволило повысить износостойкость бетонного основания и сократить воздействие от механических нагрузок. Провели работы по устранению протечек в подмостовых пространствах, уложили прочное асфальтобетонное покрытие и нанесли новую разметку", - уточнил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря современным технологиям проведения работ, не было необходимости полностью закрывать движение транспорта на время ремонта. Вводились только частичные ограничения.
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