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Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино" - РИА Новости, 18.12.2023
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09:05 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/moskva-1916189087.html
Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино"
Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино" - РИА Новости, 18.12.2023
Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино"
На участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:05
2023-12-18T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного договора о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Реорганизация коснется участка в 7,31 гектара промзоны "Выхино", инвестором выступит "Группа "Аквилон".По словам Ефимова, объем инвестиций в проект может достичь более 15 миллиардов рублей."Будет создано почти 700 рабочих мест", – отметил заместитель мэра, его цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики. Ожидается, что бюджет города будет ежегодно получать после реализации проекта около 247 миллионов рублей.Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, более 150 тысяч квадратных метров из общего объема строительства составит жилье, в том числе по программе реновации. На месте промзоны будет сформирована комфортная городская среда.В пресс-службе добавили, что программа КРТ предусматривает создание многофункциональных кварталов. На месте промзон и неэффективно используемых участков строятся жилье, дороги, необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысяч гектаров.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: город заключил договор о редевелопменте бывшей промзоны "Выхино"

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На участке бывшей промзоны на юго-востоке Москвы появится более 160 тысяч квадратных метров различной недвижимости в рамках заключенного столицей очередного договора о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Реорганизация коснется участка в 7,31 гектара промзоны "Выхино", инвестором выступит "Группа "Аквилон".
По словам Ефимова, объем инвестиций в проект может достичь более 15 миллиардов рублей.
«
"Будет создано почти 700 рабочих мест", – отметил заместитель мэра, его цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики. Ожидается, что бюджет города будет ежегодно получать после реализации проекта около 247 миллионов рублей.
Как указал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, более 150 тысяч квадратных метров из общего объема строительства составит жилье, в том числе по программе реновации. На месте промзоны будет сформирована комфортная городская среда.
В пресс-службе добавили, что программа КРТ предусматривает создание многофункциональных кварталов. На месте промзон и неэффективно используемых участков строятся жилье, дороги, необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысяч гектаров.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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