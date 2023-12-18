https://ria.ru/20231218/morya-1916437379.html

Путин: важно решить практические вопросы функционирования МОРЯ

Путин: важно решить практические вопросы функционирования МОРЯ - РИА Новости, 18.12.2023

Путин: важно решить практические вопросы функционирования МОРЯ

Президент России Владимир Путин заявил о важности решить практические вопросы функционирования Международной организации по русскому языку. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:34

2023-12-18T11:34

2023-12-18T11:51

владимир путин

россия

снг

в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности решить практические вопросы функционирования Международной организации по русскому языку."В ходе своего председательства (в СНГ) Россия уделит особое внимание теме сбережения нашего общего достояния – русского языка, который был и остаётся языком межнационального общения сотен миллионов людей как в наших странах, так и по всему миру", - сказал он в обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.Путин напомнил, что на Бишкекском саммите 13 октября подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку."Эта структура, штаб-квартира которой будет располагаться в Сочи, призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка как ключа к взаимопониманию и свободному общению и в рамках СНГ, и за его пределами. Сейчас важно решить практические вопросы функционирования организации, разработать её основополагающие документы, а также подготовить и провести первую министерскую конференцию", - сказал он.

https://ria.ru/20231130/laos-1912937147.html

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владимир путин, россия, снг, в мире