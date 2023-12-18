Мишустин совершит рабочий визит в Китай
Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином и Ли Цяном
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай", - говорится в сообщении.
Уточняется, что визит состоится 19-20 декабря. В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - также отмечается в сообщении.
В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях, отметили в кабмине. Планируется также принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.