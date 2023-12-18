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Мишустин совершит рабочий визит в Китай - РИА Новости, 18.12.2023
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10:04 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mishustin-1916406346.html
Мишустин совершит рабочий визит в Китай
Мишустин совершит рабочий визит в Китай - РИА Новости, 18.12.2023
Мишустин совершит рабочий визит в Китай
Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:04
2023-12-18T10:04
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
пекин
экономика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что визит состоится 19-20 декабря. В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - также отмечается в сообщении. В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях, отметили в кабмине. Планируется также принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.
https://ria.ru/20231025/mishustin-1905174588.html
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html
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китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, пекин, экономика
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Пекин, Экономика
Мишустин совершит рабочий визит в Китай

Мишустин совершит рабочий визит в КНР, где встретится с Си Цзиньпином и Ли Цяном

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что визит состоится 19-20 декабря. В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - также отмечается в сообщении.
В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях, отметили в кабмине. Планируется также принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.
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КитайРоссияМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи ЦянПекинЭкономика
 
 
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