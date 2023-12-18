https://ria.ru/20231218/mishustin-1916406346.html

Мишустин совершит рабочий визит в Китай

Мишустин совершит рабочий визит в Китай - РИА Новости, 18.12.2023

Мишустин совершит рабочий визит в Китай

Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:04

2023-12-18T10:04

2023-12-18T10:04

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

ли цян

пекин

экономика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в соответствии с достигнутой с китайской стороной договоренностью посетит Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что визит состоится 19-20 декабря. В Пекине запланировано проведение 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. "Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - также отмечается в сообщении. В ходе предстоящих контактов планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях, отметили в кабмине. Планируется также принятие Совместного коммюнике и подписание ряда российско-китайских документов.

https://ria.ru/20231025/mishustin-1905174588.html

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

китай

россия

пекин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, пекин, экономика