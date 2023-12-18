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Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов - РИА Новости, 18.12.2023
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09:51 18.12.2023 (обновлено: 12:45 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html
Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов
Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов - РИА Новости, 18.12.2023
Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов
Минэнерго не исключает повторных отключений энергоснабжения в ряде регионов России из-за оттепели, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T09:51
2023-12-18T12:45
жкх
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евгений грабчак
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минэнерго не исключает повторных отключений энергоснабжения в ряде регионов России из-за оттепели, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.&quot;Оттепель - это еще один вызов для энергетиков. Весь тот гололед, что на линиях передач скопился, будет оттаивать, поэтому возможны повторные отключения электроэнергии, повторные повреждения линий&quot;, - сказал Грабчак в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.По данным замминистра энергетики, свыше 250 бригад и порядка 300 единиц техники в настоящее время задействовано в восстановлении энергоснабжения. В максимуме количество бригад достигало 600, техники - порядка 700 единиц, это более 2000 человек, добавил он.Полное восстановление энергоснабжения из-за текущей оттепели планируется к середине недели, прогнозируют в Минэнерго.
https://ria.ru/20231216/ottepel-1916146605.html
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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений грабчак
ЖКХ, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евгений Грабчак
Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов

Минэнерго допустило повторные отключения энергии в ряде регионов из-за оттепели

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минэнерго не исключает повторных отключений энергоснабжения в ряде регионов России из-за оттепели, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
«

"Оттепель - это еще один вызов для энергетиков. Весь тот гололед, что на линиях передач скопился, будет оттаивать, поэтому возможны повторные отключения электроэнергии, повторные повреждения линий", - сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".

По данным замминистра энергетики, свыше 250 бригад и порядка 300 единиц техники в настоящее время задействовано в восстановлении энергоснабжения. В максимуме количество бригад достигало 600, техники - порядка 700 единиц, это более 2000 человек, добавил он.
Полное восстановление энергоснабжения из-за текущей оттепели планируется к середине недели, прогнозируют в Минэнерго.
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