https://ria.ru/20231218/minenergo-1916403627.html

Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов

Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов - РИА Новости, 18.12.2023

Минэнерго не исключило повторные отключения энергоснабжения в ряде регионов

Минэнерго не исключает повторных отключений энергоснабжения в ряде регионов России из-за оттепели, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:51

2023-12-18T09:51

2023-12-18T12:45

жкх

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евгений грабчак

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минэнерго не исключает повторных отключений энергоснабжения в ряде регионов России из-за оттепели, заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак."Оттепель - это еще один вызов для энергетиков. Весь тот гололед, что на линиях передач скопился, будет оттаивать, поэтому возможны повторные отключения электроэнергии, повторные повреждения линий", - сказал Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".По данным замминистра энергетики, свыше 250 бригад и порядка 300 единиц техники в настоящее время задействовано в восстановлении энергоснабжения. В максимуме количество бригад достигало 600, техники - порядка 700 единиц, это более 2000 человек, добавил он.Полное восстановление энергоснабжения из-за текущей оттепели планируется к середине недели, прогнозируют в Минэнерго.

https://ria.ru/20231216/ottepel-1916146605.html

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жкх, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евгений грабчак