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Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" - РИА Новости, 18.12.2023
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10:28 18.12.2023 (обновлено: 10:52 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/medali-1916412326.html
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" - РИА Новости, 18.12.2023
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"
Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:28
2023-12-18T10:52
курская область
роман старовойт
курская областная дума
общество
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 дек — РИА Новости. Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Закон об учреждении новых медалей приняла областная Дума, глава региона его подписал. &quot;Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой. Хочу отметить, что эти награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга&quot;, — отметил Старовойт.Курская область граничит с Украиной. ВСУ практически ежедневно обстреливают ее территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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курская область, роман старовойт, курская областная дума, общество, россия
Курская область, Роман Старовойт, Курская областная Дума, Общество, Россия
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"

Старовойт подписал закон об учреждении медалей "Мать героя" и "Отец героя"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 дек — РИА Новости. Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Закон об учреждении новых медалей приняла областная Дума, глава региона его подписал.
«

"Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой. Хочу отметить, что эти награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга", — отметил Старовойт.

Курская область граничит с Украиной. ВСУ практически ежедневно обстреливают ее территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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