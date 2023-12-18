https://ria.ru/20231218/medali-1916412326.html

Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"

Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" - РИА Новости, 18.12.2023

Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"

Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:28

2023-12-18T10:28

2023-12-18T10:52

курская область

роман старовойт

курская областная дума

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710322_0:127:3112:1878_1920x0_80_0_0_dcd14afc210f0d2567bd2761c97a98fa.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 дек — РИА Новости. Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Закон об учреждении новых медалей приняла областная Дума, глава региона его подписал. "Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой. Хочу отметить, что эти награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга", — отметил Старовойт.Курская область граничит с Украиной. ВСУ практически ежедневно обстреливают ее территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231217/nagrazhdenie-1916299236.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, курская областная дума, общество, россия