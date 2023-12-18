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Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" - РИА Новости, 18.12.2023
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"
Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:28
2023-12-18T10:28
2023-12-18T10:52
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ВОРОНЕЖ, 18 дек — РИА Новости. Власти Курской области учредили медали "Мать героя" и "Отец героя" для родителей отличившихся бойцов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Закон об учреждении новых медалей приняла областная Дума, глава региона его подписал. "Считаю эту инициативу важной, особенно сегодня, когда наши парни проявляют героизм и стойкость на передовой. Хочу отметить, что эти награды будут вручаться родителям отличившихся при исполнении гражданского или служебного долга", — отметил Старовойт.Курская область граничит с Украиной. ВСУ практически ежедневно обстреливают ее территорию, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В регионе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231217/nagrazhdenie-1916299236.html
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курская область, роман старовойт, курская областная дума, общество, россия
Курская область, Роман Старовойт, Курская областная Дума, Общество, Россия
Курские власти учредили медали "Мать героя" и "Отец героя"
Старовойт подписал закон об учреждении медалей "Мать героя" и "Отец героя"