https://ria.ru/20231218/mchs-1916392130.html

В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике

В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023

В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике

Мебельная фабрика загорелась в Ставрополе на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС уже локализовали пожар, сообщил глава города Иван Ульянченко в... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:18

2023-12-18T08:18

2023-12-18T08:18

происшествия

ставрополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Мебельная фабрика загорелась в Ставрополе на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС уже локализовали пожар, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. По его словам, пожар произошёл на северо-западе города, на 3-й Промышленной улице. "Горит здание мебельной фабрики, пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – написал Ульянченко. По данным МЧС, пожар локализован в 07.00 мск. В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20231217/mchs-1916281713.html

ставрополь

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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)