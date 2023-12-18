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В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
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08:18 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/mchs-1916392130.html
В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике
В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике - РИА Новости, 18.12.2023
В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике
Мебельная фабрика загорелась в Ставрополе на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС уже локализовали пожар, сообщил глава города Иван Ульянченко в... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:18
2023-12-18T08:18
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Мебельная фабрика загорелась в Ставрополе на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС уже локализовали пожар, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале. По его словам, пожар произошёл на северо-западе города, на 3-й Промышленной улице. "Горит здание мебельной фабрики, пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – написал Ульянченко. По данным МЧС, пожар локализован в 07.00 мск. В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20231217/mchs-1916281713.html
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происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставрополе локализовали пожар на мебельной фабрике

МЧС: в Ставрополе локализовали пожар на площади 400 кв метров на фабрике мебели

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 18 дек – РИА Новости. Мебельная фабрика загорелась в Ставрополе на площади 400 квадратных метров, сотрудники МЧС уже локализовали пожар, сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.
По его словам, пожар произошёл на северо-западе города, на 3-й Промышленной улице.
«
"Горит здание мебельной фабрики, пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – написал Ульянченко.
По данным МЧС, пожар локализован в 07.00 мск. В тушении задействованы 40 человек и 12 единиц техники.
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