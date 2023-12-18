https://ria.ru/20231218/marinka-1916593868.html

СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой

СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой

Члены семьи погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их от поступающих угроз, сообщает RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:36

2023-12-18T20:36

2023-12-18T20:36

батайск

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Члены семьи погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их от поступающих угроз, сообщает RT со ссылкой на источник."После того, как о подвиге 22-летнего бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров", — пояснил собеседник издания. По его словам, вся семья погибшего была вынуждена сменить телефонные номера.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.

https://ria.ru/20231218/gosduma-1916566008.html

батайск

россия

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батайск, россия