https://ria.ru/20231218/marinka-1916593868.html
СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой
СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой
Члены семьи погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их от поступающих угроз, сообщает RT со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:36
2023-12-18T20:36
2023-12-18T20:36
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Члены семьи погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их от поступающих угроз, сообщает RT со ссылкой на источник."После того, как о подвиге 22-летнего бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров", — пояснил собеседник издания. По его словам, вся семья погибшего была вынуждена сменить телефонные номера.После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
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батайск, россия
СМИ: семье погибшего в Марьинке солдата угрожают расправой
RT: семья погибшего в Марьинке солдата попросила у полиции защиты от угроз
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Члены семьи погибшего в Марьинке солдата Романа Рудакова обратились в полицию с просьбой защитить их от поступающих угроз, сообщает RT
со ссылкой на источник.
"После того, как о подвиге 22-летнего бойца из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой. Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров", — пояснил собеседник издания. По его словам, вся семья погибшего была вынуждена сменить телефонные номера.
После освобождения Марьинки российские военные нашли в разрушенном доме послание на кирпиче: "Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".
До отправки на фронт Рудаков говорил РИА Новости, что ему страшно только за семью, а за себя он не боится, нужно Родину защищать. Он получил повестку и пришел на предварительный пункт сбора в Батайске в сентябре 2022 года, спустя три месяца после увольнения в запас. Тогда он рассказал агентству, что служил в Нацгвардии, казачьих лагерях, по специальности — старший экспедитор.
В Госдуме отреагировали на угрозы семье погибшего в Марьинке солдата