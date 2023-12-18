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В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито - РИА Новости, 18.12.2023
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13:18 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/lvy-1916472986.html
В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито
В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито - РИА Новости, 18.12.2023
В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито
Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям начало проверку после сообщений о двух львицах, мерзнущих в цирке-шапито в Челябинской... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:18
2023-12-18T13:18
челябинская область
копейск
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_0:287:3076:2017_1920x0_80_0_0_f9eb9ba0524db3c1956c026a9d14570d.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям начало проверку после сообщений о двух львицах, мерзнущих в цирке-шапито в Челябинской области, передает в понедельник пресс-служба управления. Инцидент произошел в Копейске (сегодня там до -15°): как выяснил инспектор Россельхознадзора, с 21 по 29 октября цирк гастролировал в этом уральском городе, а затем ушел на каникулы на зиму. "Индивидуальный предприниматель добровольно допустил представителя надзорного ведомства в помещение к животным. В вагончике в клетках содержатся два молодых львенка (львицы), там же стоит обогреватель, температура в помещении на момент визита была 10°… Кроме того, по требованию прокуратуры Челябинской области управление в ближайшие сутки проведет проверку. Об этом предприниматель проинформирован 18 декабря", - говорится в релизе. При этом выяснилось, что у бизнесмена нет ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных, в связи с чем Россельхознадзор направил ему предостережение. По словам ветеринара и руководителя челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карена Даллакяна, он выезжал к фургону, где находятся животные, после обращения местных жителей. На своей странице во "ВКонтакте" Даллакян рассказал, что размеры клеток, где живут львицы, соответствуют транспортировке, а не постоянному проживанию. По его мнению, животные содержатся с нарушением температурного режима, "над животными издеваются, они пережили страшный мороз". На странице уральского цирка-шапито, руководителем которого выступает Максим Кожанов, во "ВКонтакте" указывается, что в сентябре цирковое представление с участием двух африканских львиц, а также обезьян, собак, коз, лисы, сервала и змеи состоялось в Аргаяше (Челябинская область).
https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html
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челябинская область
копейск
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челябинская область, копейск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), курганская область
Челябинская область, Копейск, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Курганская область
В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито

Власти начали проверку после сообщения о львах, замерзающих под Челябинском

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям начало проверку после сообщений о двух львицах, мерзнущих в цирке-шапито в Челябинской области, передает в понедельник пресс-служба управления.
Инцидент произошел в Копейске (сегодня там до -15°): как выяснил инспектор Россельхознадзора, с 21 по 29 октября цирк гастролировал в этом уральском городе, а затем ушел на каникулы на зиму.
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"Индивидуальный предприниматель добровольно допустил представителя надзорного ведомства в помещение к животным. В вагончике в клетках содержатся два молодых львенка (львицы), там же стоит обогреватель, температура в помещении на момент визита была 10°… Кроме того, по требованию прокуратуры Челябинской области управление в ближайшие сутки проведет проверку. Об этом предприниматель проинформирован 18 декабря", - говорится в релизе.
При этом выяснилось, что у бизнесмена нет ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных, в связи с чем Россельхознадзор направил ему предостережение.
По словам ветеринара и руководителя челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карена Даллакяна, он выезжал к фургону, где находятся животные, после обращения местных жителей.
На своей странице во "ВКонтакте" Даллакян рассказал, что размеры клеток, где живут львицы, соответствуют транспортировке, а не постоянному проживанию. По его мнению, животные содержатся с нарушением температурного режима, "над животными издеваются, они пережили страшный мороз".
На странице уральского цирка-шапито, руководителем которого выступает Максим Кожанов, во "ВКонтакте" указывается, что в сентябре цирковое представление с участием двух африканских львиц, а также обезьян, собак, коз, лисы, сервала и змеи состоялось в Аргаяше (Челябинская область).
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Челябинская областьКопейскФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Курганская область
 
 
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