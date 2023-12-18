https://ria.ru/20231218/lvy-1916472986.html

В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито

В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито - РИА Новости, 18.12.2023

В Челябинской области цирковые львы замерзают в шапито

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям начало проверку после сообщений о двух львицах, мерзнущих в цирке-шапито в Челябинской... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:18

2023-12-18T13:18

2023-12-18T13:18

челябинская область

копейск

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

курганская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907193652_0:287:3076:2017_1920x0_80_0_0_f9eb9ba0524db3c1956c026a9d14570d.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям начало проверку после сообщений о двух львицах, мерзнущих в цирке-шапито в Челябинской области, передает в понедельник пресс-служба управления. Инцидент произошел в Копейске (сегодня там до -15°): как выяснил инспектор Россельхознадзора, с 21 по 29 октября цирк гастролировал в этом уральском городе, а затем ушел на каникулы на зиму. "Индивидуальный предприниматель добровольно допустил представителя надзорного ведомства в помещение к животным. В вагончике в клетках содержатся два молодых львенка (львицы), там же стоит обогреватель, температура в помещении на момент визита была 10°… Кроме того, по требованию прокуратуры Челябинской области управление в ближайшие сутки проведет проверку. Об этом предприниматель проинформирован 18 декабря", - говорится в релизе. При этом выяснилось, что у бизнесмена нет ветеринарных сопроводительных документов на корма для животных, в связи с чем Россельхознадзор направил ему предостережение. По словам ветеринара и руководителя челябинского фонда зоозащиты "Спаси меня" Карена Даллакяна, он выезжал к фургону, где находятся животные, после обращения местных жителей. На своей странице во "ВКонтакте" Даллакян рассказал, что размеры клеток, где живут львицы, соответствуют транспортировке, а не постоянному проживанию. По его мнению, животные содержатся с нарушением температурного режима, "над животными издеваются, они пережили страшный мороз". На странице уральского цирка-шапито, руководителем которого выступает Максим Кожанов, во "ВКонтакте" указывается, что в сентябре цирковое представление с участием двух африканских львиц, а также обезьян, собак, коз, лисы, сервала и змеи состоялось в Аргаяше (Челябинская область).

https://ria.ru/20231207/medved-1914253269.html

https://radiosputnik.ru/20231201/dominikana-1913213895.html

челябинская область

копейск

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

челябинская область, копейск, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), курганская область