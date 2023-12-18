https://ria.ru/20231218/ledokol-1916581625.html

Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин

Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023

Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин

Атомный ледокол "Лидер" будет колоть лёд фактически без ограничений, это расширит возможности Северного Морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:19

2023-12-18T19:19

2023-12-18T19:21

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Атомный ледокол "Лидер" будет колоть лёд фактически без ограничений, это расширит возможности Северного Морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин "Один из крупнейших наших ледоколов, который должен быть создан в ближайшее время, "Лидер" называется. Этот вообще будет колоть такой лед… без ограничений. Шесть-семь метров в высоту… Просто фактически без ограничений", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". По словам Путина, "это поможет, без всяких сомнений, расширить возможности Северного морского пути".

https://ria.ru/20231218/putin-1916571572.html

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владимир путин, россия, общество