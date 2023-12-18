https://ria.ru/20231218/ledokol-1916581625.html
Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин
Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин - РИА Новости, 18.12.2023
Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин
Атомный ледокол "Лидер" будет колоть лёд фактически без ограничений, это расширит возможности Северного Морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:19
2023-12-18T19:19
2023-12-18T19:21
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Атомный ледокол "Лидер" будет колоть лёд фактически без ограничений, это расширит возможности Северного Морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин "Один из крупнейших наших ледоколов, который должен быть создан в ближайшее время, "Лидер" называется. Этот вообще будет колоть такой лед… без ограничений. Шесть-семь метров в высоту… Просто фактически без ограничений", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". По словам Путина, "это поможет, без всяких сомнений, расширить возможности Северного морского пути".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути, заявил Путин
Путин: атомный ледокол "Лидер" расширит возможности Северного морского пути
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Атомный ледокол "Лидер" будет колоть лёд фактически без ограничений, это расширит возможности Северного Морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин
"Один из крупнейших наших ледоколов, который должен быть создан в ближайшее время, "Лидер" называется. Этот вообще будет колоть такой лед… без ограничений. Шесть-семь метров в высоту… Просто фактически без ограничений", - сказал он на встрече с победителями чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
По словам Путина, "это поможет, без всяких сомнений, расширить возможности Северного морского пути".
Севморпуть стал более эффективным, чем Суэцкий канал, заявил Путин