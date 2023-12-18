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Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
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16:23 18.12.2023 (обновлено: 16:25 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/lavrov-1916536941.html
Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО
Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО - РИА Новости, 18.12.2023
Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отчаянием слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:23
2023-12-18T16:25
в мире
россия
сша
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сергей лавров
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отчаянием слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО. Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных. "Сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США это произносит вслух, говорит об их очень отчаянном положении. Они даже прибегают к таким заведомо лживым для любого мало-мальски осведомленного человека заклинаниям", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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в мире, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО

Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО отчаянием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отчаянием слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО.
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных.
"Сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США это произносит вслух, говорит об их очень отчаянном положении. Они даже прибегают к таким заведомо лживым для любого мало-мальски осведомленного человека заклинаниям", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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15 декабря, 08:00
 
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