https://ria.ru/20231218/lavrov-1916536941.html

Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО

Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО - РИА Новости, 18.12.2023

Лавров объяснил слова Байдена о намерении России атаковать страны НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отчаянием слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:23

2023-12-18T16:23

2023-12-18T16:25

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил отчаянием слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО. Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных. "Сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США это произносит вслух, говорит об их очень отчаянном положении. Они даже прибегают к таким заведомо лживым для любого мало-мальски осведомленного человека заклинаниям", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

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в мире, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато