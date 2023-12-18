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В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России - РИА Новости, 18.12.2023
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11:49 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/kuzbass-1916439773.html
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России - РИА Новости, 18.12.2023
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:49
2023-12-18T11:49
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе будет создан филиал координационного центра правительства Российской Федерации. Соглашение о взаимодействии в рамках создания регионального филиала подписали Сергей Цивилев и руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константин Калинин", – говорится в сообщении. "Кузбасс — это один из опорных регионов нашей страны. При поддержке президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации у нас реализуется масштабная программа социально-экономического развития региона. По итогам международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" совместно с экспертами, учеными, представителями бизнеса сформирован перечень мероприятий, необходимых для ускоренного развития нашего региона до 2030 года. Создание филиала координационного центра правительства РФ позволит нам ускорить реализацию программы, повысить качество исполнения задач, поставленных президентом", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Соглашение предполагает информационное взаимодействие, обмен информационными и аналитическими материалами, а также совместную информационно-аналитическую, экспертно-аналитическую и консультационную деятельность. Эксперты аналитического центра при правительстве Российской Федерации примут участие в организации и мониторинге реализации федеральных и региональных государственных программ, а также проектов для экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития региона. Также в документе оговаривается содействие и поддержка в прогнозировании динамики основных показателей социально-экономического развития, в том числе в сферах межрегионального сотрудничества, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности. "У нас уже наработан позитивный опыт взаимодействия с регионами в вопросах экспертной поддержки их социально-экономического развития. Мы ведем информационно-аналитическую работу, используем различные инструменты, делимся опытом работы федерального правительства. Координационные центры как новый формат помогают решать насущные задачи, планировать и осуществлять реализацию самых разных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы регионов и повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константина Калинина. Планируется, что региональный филиал координационного центра правительства Российской Федерации начнет работу с 1 февраля 2024 года. Координационный центр правительства Российской Федерации действует под руководством вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Это межведомственная экспертно-аналитическая цифровая платформа, в режиме реального времени поддерживающая принятие правительством России оперативных мер. Также координационный центр содействует выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, помогает управлять рисками социально-экономического развития государства. В настоящее время в стране действует 8 региональных центров, 8 находятся в процессе создания, планируют принять участие еще 4, в том числе ДНР.
https://ria.ru/20231129/kuzbass-1912594814.html
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России

© Фото : Администрация Правительства КузбассаВ Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России
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КЕМЕРОВО, 18 дек – РИА Новости. В Кузбассе создадут филиал координационного центра правительства России, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе будет создан филиал координационного центра правительства Российской Федерации. Соглашение о взаимодействии в рамках создания регионального филиала подписали Сергей Цивилев и руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константин Калинин", – говорится в сообщении.
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"Кузбасс — это один из опорных регионов нашей страны. При поддержке президента Владимира Путина и правительства Российской Федерации у нас реализуется масштабная программа социально-экономического развития региона. По итогам международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" совместно с экспертами, учеными, представителями бизнеса сформирован перечень мероприятий, необходимых для ускоренного развития нашего региона до 2030 года. Создание филиала координационного центра правительства РФ позволит нам ускорить реализацию программы, повысить качество исполнения задач, поставленных президентом", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Соглашение предполагает информационное взаимодействие, обмен информационными и аналитическими материалами, а также совместную информационно-аналитическую, экспертно-аналитическую и консультационную деятельность.
Эксперты аналитического центра при правительстве Российской Федерации примут участие в организации и мониторинге реализации федеральных и региональных государственных программ, а также проектов для экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития региона. Также в документе оговаривается содействие и поддержка в прогнозировании динамики основных показателей социально-экономического развития, в том числе в сферах межрегионального сотрудничества, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.
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"У нас уже наработан позитивный опыт взаимодействия с регионами в вопросах экспертной поддержки их социально-экономического развития. Мы ведем информационно-аналитическую работу, используем различные инструменты, делимся опытом работы федерального правительства. Координационные центры как новый формат помогают решать насущные задачи, планировать и осуществлять реализацию самых разных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы регионов и повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константина Калинина.
Планируется, что региональный филиал координационного центра правительства Российской Федерации начнет работу с 1 февраля 2024 года.
Координационный центр правительства Российской Федерации действует под руководством вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Это межведомственная экспертно-аналитическая цифровая платформа, в режиме реального времени поддерживающая принятие правительством России оперативных мер. Также координационный центр содействует выработке предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач, помогает управлять рисками социально-экономического развития государства. В настоящее время в стране действует 8 региональных центров, 8 находятся в процессе создания, планируют принять участие еще 4, в том числе ДНР.
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