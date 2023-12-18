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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов - РИА Новости, 18.12.2023
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13:50 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916486554.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов - РИА Новости, 18.12.2023
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 11%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:50
2023-12-18T13:50
здоровье - общество
россия
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 11%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда". "Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за 2 месяца снижение на 11%. Это тоже уже определённый результат. Результат того, что люди прислушиваются к нашим рекомендациям", - сказала Попова. Она отметила, что эпидситуация в разных регионах различается – где-то чуть сложнее, где-то легче. Москва демонстрирует стабилизацию ситуации, уточнила Попова.
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здоровье - общество, россия, анна попова, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Коронавирус COVID-19
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов

Попова: заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11%

© Фото : Unsplash / Kristine WookГрадусник, стетоскоп и лекарственные препараты
Градусник, стетоскоп и лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Unsplash / Kristine Wook
Градусник, стетоскоп и лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 11%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
"Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за 2 месяца снижение на 11%. Это тоже уже определённый результат. Результат того, что люди прислушиваются к нашим рекомендациям", - сказала Попова.
Она отметила, что эпидситуация в разных регионах различается – где-то чуть сложнее, где-то легче. Москва демонстрирует стабилизацию ситуации, уточнила Попова.
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Здоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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