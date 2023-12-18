https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916486554.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов - РИА Новости, 18.12.2023

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 11 процентов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 11%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:50

2023-12-18T13:50

2023-12-18T13:50

здоровье - общество

россия

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизилась в России на 11%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда". "Если говорить о ковиде, то за прошедшую неделю мы увидели первое за 2 месяца снижение на 11%. Это тоже уже определённый результат. Результат того, что люди прислушиваются к нашим рекомендациям", - сказала Попова. Она отметила, что эпидситуация в разных регионах различается – где-то чуть сложнее, где-то легче. Москва демонстрирует стабилизацию ситуации, уточнила Попова.

https://ria.ru/20231217/vaktsiny-1916305332.html

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здоровье - общество, россия, анна попова, коронавирус covid-19