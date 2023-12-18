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Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 18.12.2023
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13:21 18.12.2023 (обновлено: 13:24 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916474249.html
Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса
Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 18.12.2023
Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса
Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:21
2023-12-18T13:24
здоровье - общество
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире."Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, - это да, вынужденных и обязательных", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что сегодня известно о коронавирусе уже достаточно много, есть средства лечения и определенные средства профилактики.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса

Попова: на данный момент ограничительных мер из-за коронавируса вводить не нужно

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина прививается от COVID-19
Женщина прививается от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Женщина прививается от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире.
«
"Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, - это да, вынужденных и обязательных", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она отметила, что сегодня известно о коронавирусе уже достаточно много, есть средства лечения и определенные средства профилактики.
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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