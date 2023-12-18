https://ria.ru/20231218/koronavirus-1916474249.html

Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса

Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 18.12.2023

Попова ответила, нужно ли вводить ограничительные меры из-за коронавируса

Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:21

2023-12-18T13:21

2023-12-18T13:24

здоровье - общество

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус в настоящее время не требует жестких и обязательных мер ограничения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире."Ковид легкий – наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, - это да, вынужденных и обязательных", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".Она отметила, что сегодня известно о коронавирусе уже достаточно много, есть средства лечения и определенные средства профилактики.

https://ria.ru/20231218/gospitalizatsii-1916464837.html

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2023

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здоровье - общество, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)