https://ria.ru/20231218/kontrnastuplenie-1916510736.html

Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления в 2024 году

Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления в 2024 году - РИА Новости, 18.12.2023

Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления в 2024 году

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался ответить на вопрос о том, возможно ли украинское контрнаступление в 2024 году. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:50

2023-12-18T14:50

2023-12-18T14:50

специальная военная операция на украине

украина

валерий залужный

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался ответить на вопрос о том, возможно ли украинское контрнаступление в 2024 году. В конце ноябре глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что такой план у ведомства все-таки есть. "Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный на вопрос о возможном контрнаступлении в 2024 году. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов в начале декабря сообщала, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Ранее в материале, опубликованном агентством Блумберг, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предсказал сценарии развития конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет организовать внезапное для России контрнаступление весной, а при худшем раскладе его может ожидать отступление. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщал, что Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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Кирилл Волков

украина, валерий залужный, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр