Залужный не стал отвечать о возможности контрнаступления в 2024 году
Залужный отказался отвечать, возможно ли контрнаступление ВСУ в 2024 году
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался ответить на вопрос о том, возможно ли украинское контрнаступление в 2024 году.
В конце ноябре глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что такой план у ведомства все-таки есть.
"Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой - человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае", - ответил Залужный на вопрос о возможном контрнаступлении в 2024 году. Газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов в начале декабря сообщала, что у Украины, возможно, не получится провести следующее крупное контрнаступление до 2025 года.
Ранее в материале, опубликованном агентством Блумберг, бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предсказал сценарии развития конфликта на Украине. По его мнению, Киев не сможет организовать внезапное для России контрнаступление весной, а при худшем раскладе его может ожидать отступление. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного сообщал, что Украина без помощи США и НАТО может продержаться несколько месяцев, а при худшем сценарии может потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, украинские войска за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.