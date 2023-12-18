https://ria.ru/20231218/konflikt-1916576816.html

Спецоперация, 18 декабря: союзники уговаривают Киев на заморозку конфликта

Спецоперация, 18 декабря: союзники уговаривают Киев на заморозку конфликта - РИА Новости, 18.12.2023

Спецоперация, 18 декабря: союзники уговаривают Киев на заморозку конфликта

О ходе спецоперации, прослушке главкома ВСУ Валерия Залужного и попытках Запада выбить для Киева передышку — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:26

2023-12-18T19:26

2023-12-18T19:52

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. О ходе спецоперации, прослушке главкома ВСУ Валерия Залужного и попытках Запада выбить для Киева передышку — в материале РИА Новости.Запад пытается выбить для Киева передышкуНекоторые из самых активных союзников Украины считают, что киевским властям нужно согласиться на заморозку конфликта и выставить это в качестве "победы", пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника. Как отмечает издание, накануне нового года постсоветская республика испытывает недостаток в боеприпасах, финансах, а также в дипломатической поддержке. Кроме того, у Украины и ее союзников уже нет "теории победы" на следующий год, поэтому западная поддержка, вероятно, продолжит сокращаться, говорится в статье.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать киевскому режиму возможность передышки. В интервью программе "Большая игра" на Первом канале дипломат вспомнил свой разговор с группой американских политологов, которые заявили, что нужно было бы "замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить все как есть, и дальше, через какое-то время возобновить боевые действия". Прослушка Залужного Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство, об этом он сообщил в комментарии информагентству "РБК-Украина". По его словам, прослушку обнаружили не в главном помещении, а в одном из кабинетов, где он должен был работать 18 декабря. На вопрос, могла ли там быть озвучена информация, составляющая государственную тайну, Залужный отметил, что помещение давно не использовалось. В беседе с журналистами главнокомандующий отрицал причастность сотрудников украинского Генштаба к установке "жучка", но назвал этот инцидент "войной" против него. Главком ВСУ против Зеленского Среди других резонансных заявлений главкома ВСУ — критика Владимира Зеленского за увольнение областных военкомов. По его мнению, теперь мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. Как подчеркнул Залужный, уволенные военкомы были профессионалами, которые знали, как проводить мобилизацию, а сейчас их нет. Главнокомандующий отказался ответить на вопрос, возможно ли украинское контрнаступление в 2024 году, отметив, что нельзя превращать войну, цена которой —человеческие жизни, в шоу. Задержание украинского агентаФСБ задержала в Ижевске завербованного украинской террористической организацией россиянина, который собирался взорвать одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии. У преступника изъяли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, а также средства связи с украинскими координаторами. Возбуждено дело по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации. На Кубани вынесли приговор еще двум пособникам киевского режима. Суд назначил от 6,5 лет лишения свободы двум мужчинам, которые, получив от некоего пользователя Telegram задание сжечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Краснодаре, сперва решили ограбить знакомого, чтобы купить монтировку и бензин. Сообщается, что за каждый поврежденный объект им пообещали по десять тысяч рублей. Обвиняемые, получив указания и географические координаты объектов, утром 3 февраля поехали в СНТ "Дружба", чтобы ограбить человека и на эти деньги купить монтировку для вскрытия релейных шкафов, бензин и моторное масло для поджога. Ход спецоперации Каховскую ГЭС восстановят Каховскую плотину, разрушенную планомерными ракетными ударами ВСУ, можно восстановить с помощью современных технологий, и основываясь на сохранившихся в архивах проектных документах, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Это займет значительно меньше времени, чем, когда ее строили в советский период, отметил он.По словам главы региона, для начала предстоит провести геодезические замеры, изучить и провести техническое обследование оставшихся от ГЭС конструкций, после чего можно будет приступить к проектированию. Разрушение Каховской ГЭС Сальдо назвал величайшим преступлением, которое нарушило экологическое равновесие. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение станции варварской акцией киевского режима и подчеркнул, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

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