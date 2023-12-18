https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно

Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно - РИА Новости, 18.12.2023

Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно

"Украина будет разгромлена до лета 2024 года!" "До конца 2026 года Россия присоединит к себе Харьков, Днепропетровск и Запорожье!" Это все — не выдумка... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:00

2023-12-18T08:01

аналитика

нато

украина

россия

киев

владимир корнилов

майкл макфол

дмитрий полянский

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"Украина будет разгромлена до лета 2024 года!" "До конца 2026 года Россия присоединит к себе Харьков, Днепропетровск и Запорожье!" Это все — не выдумка "российской пропаганды". Это пишут самые отъявленные антироссийские ресурсы Запада. Первое утверждение — из панической статьи CNN, которая пытается спрогнозировать, сколько времени киевский режим продержится без западной помощи. Второе — это статья, опубликованная в немецком Bild абсолютно русофобским комментатором Юлианом Репке, который доказывает, что подсмотрел "секретные российские планы" на ближайшие годы.Да уж, Запад резко изменил тональность своих заявлений по поводу Украины по сравнению с концом прошлого года, когда все тамошние аналитики только и рассуждали о том, куда и когда вооруженные формирования Зеленского дойдут в ходе "весеннего контрнаступления". Да что там прошлый год! Еще в середине июля сего года британский лорд Дэниэль Ханнан в газете The Daily Telegraph рассуждал о том, как надо будет делить поверженную Россию и как обеспечить безопасную передачу ее ядерного оружия "в надежные руки". Прошло всего-то пять месяцев — и тот же лорд Ханнан на страницах той же газеты вопиет: "Путинская Россия близка к сокрушительной победе".Резкую смену настроений хорошо объяснила в колонке для свежего журнала The Spectator британско-американская писательница Лайонел Шрайвер. Она отметила, что всем на Западе вдруг надоела украинская тематика. Мало того, переключение на ближневосточные сюжеты после 7 октября вызвало в ней даже "тайную радость" оттого, что можно наконец забыть Украину. И объяснение действительно звучит очень просто: "Нам, сторонним наблюдателям, подавай историю о Давиде и Голиафе. Но "Давид и Голиаф" — паршивый сюжет, если в нем побеждает великан. Силач поколотил маленького и слабого? Предсказуемо, немного разочаровывающе, да и особого внимания не стоит — так устроен наш мир". Вот и неинтересно теперь широкой публике, что будет с поверженным "Давидом". Поиграли плохую пьесу — и будет вам.Причем обратите внимание, как от украинской тематики вдруг стали отбиваться как черт от ладана те западные деятели, которые несут прямую ответственность за провал Киева. Бывший посол США в России Майкл Макфол в дискуссии в социальных сетях начал горячо доказывать, что он не имеет никакого отношения к отказу Киева от вполне щадящих Стамбульских договоренностей. "Я просто профессор, находящийся далеко-далеко!" — заявил американец. Он вдруг "забыл", что является руководителем экспертной группы, вырабатывающей рекомендации для офиса президента Украины — она даже и называется официально "Группа Ермака — Макфола". И Зеленский всего-то три месяца назад принимал этого американского дипломата в Киеве для обсуждения его рекомендаций. А теперь, оказывается, он "просто профессор". Никто не хочет быть ответственным за провал несостоявшегося украинского "Давида". Западные крысы стремительно побежали с украинского корабля.Постепенно общим консенсусом в западных оценках ситуации на Украине стало признание, что киевскому режиму придется согласиться на территориальные изменения. Споры идут лишь о том, какие именно территории надо будет уступать и как это оформлять на бумаге. Корпорация RAND, внесшая немалую лепту в выработку провальной стратегии Вашингтона по "расшатыванию России", теперь активно генерирует варианты мирного соглашения по Украине — то ли это "германский вариант" разделения Украины на условные "ФРГ (как члена НАТО!) и ГДР", то ли "модель Стамбульского соглашения".Они никак не могут уразуметь, что Россия ведет речь не о территориальных приобретениях, а об обеспечении своей безопасности, что сразу отрицает любой вариант принятия хоть какой-то части Украины в НАТО или иной антироссийский блок. А что касается возвращения к "Стамбулу", довольно четко по этому поводу ответил Макфолу заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский: "Вам не о чем беспокоиться — Зе-Украина упустила свои шансы на столь выгодный поворот, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию. И заслуга в этом будет возложена на вас лично, "Профессор".И когда Bild или кто-то еще рисует карты с "секретными планами России", это лишний раз свидетельствует о том, что на Западе так и не приступили к серьезному анализу наших простых и четких требований, изложенных еще в декабре 2021 года. Если для осознания Западом этих требований нам нужно будет дойти до Днепропетровска, значит, так тому и быть, вне зависимости от сроков. Если и после этого до кого-то не дойдет, значит, двинемся дальше, до полного выполнения целей и задач спецоперации.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях в очередной раз, комментируя возможность мирных переговоров по Украине, пояснил западникам: "Чем дольше они будут заставлять Зеленского вести войну, тем более сложными для них будут условия, в которых эти переговоры могут начаться". И ведь эта простая истина повторена нами уже не раз. Но тяжело в последние годы на Западе с уровнем анализа, раз даже столь очевидные истины не доходят до них.Они по-прежнему мыслят мифологемами вроде сказок о Давиде и Голиафе: "А давайте-ка все дружно поможем Давиду, чтобы он свалил гигантского Голиафа. Не получилось? Тогда дальше неинтересно, дальше без нас. А с нас какой спрос? Мы просто "профессора". Вот и весь западный "анализ" ситуации на Украине.

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916075909.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915558363.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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аналитика, нато, украина, россия, киев, владимир корнилов, майкл макфол, дмитрий полянский