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ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector - РИА Новости, 18.12.2023
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15:45 18.12.2023 (обновлено: 15:46 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kompensatsiya-1916525246.html
ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector - РИА Новости, 18.12.2023
ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:45
2023-12-18T15:46
в мире
финляндия
гонконг
петтери орпо
саули ниинисте
еврокомиссия
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК. "Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии. Эти средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в районе инцидента, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector", – сказано в сообщении. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение, как вандализм.
https://radiosputnik.ru/20231110/gazoprovod-1908662934.html
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в мире, финляндия, гонконг, петтери орпо, саули ниинисте, еврокомиссия
В мире, Финляндия, Гонконг, Петтери Орпо, Саули Ниинисте, Еврокомиссия
ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector

ЕК выделит Финляндии 800 тысяч евро из-за ЧП на газопроводе Balticconnector

© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/X
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.
«
"Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии. Эти средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в районе инцидента, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector", – сказано в сообщении.
Китайское судно Newnew Polar Bear. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Финляндии рассказали об экспертизе якоря, повредившего Balticconnector
10 ноября, 14:08
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.
Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение, как вандализм.
 
В миреФинляндияГонконгПеттери ОрпоСаули НиинистеЕврокомиссия
 
 
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