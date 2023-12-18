https://ria.ru/20231218/kompensatsiya-1916525246.html

ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector

ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector - РИА Новости, 18.12.2023

ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector

Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:45

2023-12-18T15:45

2023-12-18T15:46

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гонконг

петтери орпо

саули ниинисте

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК. "Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии. Эти средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в районе инцидента, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector", – сказано в сообщении. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение, как вандализм.

https://radiosputnik.ru/20231110/gazoprovod-1908662934.html

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в мире, финляндия, гонконг, петтери орпо, саули ниинисте, еврокомиссия