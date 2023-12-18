ЕК выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
ЕК выделит Финляндии 800 тысяч евро из-за ЧП на газопроводе Balticconnector
© Фото : Военно-морские силы Финляндии/XВодолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector
Водолаз во время погружения к месту повреждения газопровода Balticconnector. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Финляндии 800 тысяч евро в связи с повреждением газопровода Balticconnector, сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.
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"Чрезвычайное финансирование в размере 800 тысяч евро из Фонда внутренней безопасности будет предоставлено пограничной охране и ВМС Финляндии. Эти средства будут использованы для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в районе инцидента, а также для расследования факта нарушения работы трубопровода Balticconnector", – сказано в сообщении.
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.
Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение, как вандализм.