https://ria.ru/20231218/komissiya-1916556335.html

Володин предложил создать комиссию по экономике Союза России и Белоруссии

Володин предложил создать комиссию по экономике Союза России и Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2023

Володин предложил создать комиссию по экономике Союза России и Белоруссии

Председатель ГД Вячеслав Володин предложил создать комиссию по экономических вопросам на базе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:26

2023-12-18T17:26

2023-12-18T17:26

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил создать комиссию по экономических вопросам на базе Парламентского собрания Союза Беларуси и России. "У нас растет товарооборот, он выходит на небывалый уровень, предлагаем создать комиссию по экономической политике. Раньше эта комиссия включала в себя и промышленность, и энергетику, и многие другие вопросы, а сейчас мы с вами выделяем только вопросы экономики", - сказал Володин в ходе парламентского собрания Союза. По его словам, идет выработка новых форматов, для того, чтобы более эффективно принимать решения и взаимодействовать с исполнительными структурами Союзного государства. "Сейчас мы видим, есть необходимость выделить конкретные направления в той или другой сфере, и отрабатывать целиком это направление. К примеру, вопросы транспорта - видим, что есть уже наработки, которые требуют и парламентского контроля, и дополнительного обсуждения, и выделяем в отдельную комиссию", - сказал председатель ГД. Он отметил, что необходимо сформировать структурные подразделения ПС СБР таким образом, чтобы "они соответствовали уровню развития Союзного государства сегодняшнего дня". Володин сообщил, что данный вопрос будет вынесен на ближайшем рассмотрении.

https://ria.ru/20231218/sg-1916555573.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф