https://ria.ru/20231218/klepikov-1916472868.html
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие - РИА Новости, 18.12.2023
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие
Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:17
2023-12-18T13:17
2023-12-18T13:24
белгородская область
белгородская областная дума
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны, заявил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. В воскресенье ХХI съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Путина на президентских выборах в 2024 году. "Все мы связываем наше будущее с сильным руководителем, человеком-победителем – Владимиром Путиным. Мы гордимся историческим наследием Отечества, его прошлым и настоящим. Мы уверены в правильном выборе вектора развития страны. Для России быть сильной и независимой державой – жизненная необходимость", – привели в пресс-службе областного парламента слова Клепикова.
https://ria.ru/20231215/ekskursiya-1916096740.html
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белгородская областная дума, политика
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Политика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны, заявил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
В воскресенье ХХI съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Путина на президентских выборах в 2024 году.
"Все мы связываем наше будущее с сильным руководителем, человеком-победителем – Владимиром Путиным. Мы гордимся историческим наследием Отечества, его прошлым и настоящим. Мы уверены в правильном выборе вектора развития страны. Для России быть сильной и независимой державой – жизненная необходимость", – привели в пресс-службе областного парламента слова Клепикова.
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