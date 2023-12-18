Рейтинг@Mail.ru
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
13:17 18.12.2023 (обновлено: 13:24 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/klepikov-1916472868.html
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие - РИА Новости, 18.12.2023
Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие
Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:17
2023-12-18T13:24
белгородская область
белгородская областная дума
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a4fba139c307844ea26e12323dc5b6d0.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны, заявил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. В воскресенье ХХI съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Путина на президентских выборах в 2024 году. "Все мы связываем наше будущее с сильным руководителем, человеком-победителем – Владимиром Путиным. Мы гордимся историческим наследием Отечества, его прошлым и настоящим. Мы уверены в правильном выборе вектора развития страны. Для России быть сильной и независимой державой – жизненная необходимость", – привели в пресс-службе областного парламента слова Клепикова.
https://ria.ru/20231215/ekskursiya-1916096740.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_fd8438ebb2289ad61a25b47f8da5528e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская областная дума, политика
Белгородская область, Белгородская областная Дума, Политика

Клепиков: поддержка кандидатуры Путина на выборах — историческое событие

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области Юрий Клепиков
 Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Юрий Клепиков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ является знаковым событием съезда "Единой России" и историческим для всей страны, заявил спикер Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
В воскресенье ХХI съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Путина на президентских выборах в 2024 году.
"Все мы связываем наше будущее с сильным руководителем, человеком-победителем – Владимиром Путиным. Мы гордимся историческим наследием Отечества, его прошлым и настоящим. Мы уверены в правильном выборе вектора развития страны. Для России быть сильной и независимой державой – жизненная необходимость", – привели в пресс-службе областного парламента слова Клепикова.
Сотрудница предприятия - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Белгородский депутат устроил экскурсию на фабрику для детей бойцов СВО
15 декабря, 18:52
 
Белгородская областьБелгородская областная ДумаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала