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МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
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10:26 18.12.2023 (обновлено: 10:39 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/kitay-1916411102.html
МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией
МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.12.2023
МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией
Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина, заявил на РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:26
2023-12-18T10:39
китай
россия
в мире
михаил мишустин
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина."Мы надеемся на углубление сотрудничества между двумя сторонами, расширение гуманитарных и региональных обменов, а также на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху посредством данной регулярной встречи премьер-министров", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что в ходе предстоящей встречи стороны проведут углубленный обмен мнениями по деловому сотрудничеству, двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.Ван Вэньбинь подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают "здоровое и стабильное развитие".
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китай, россия, в мире, михаил мишустин
Китай, Россия, В мире, Михаил Мишустин
МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией

МИД: КНР надеется на углубление сотрудничества с Россией после визита Мишустина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина.
"Мы надеемся на углубление сотрудничества между двумя сторонами, расширение гуманитарных и региональных обменов, а также на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху посредством данной регулярной встречи премьер-министров", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что в ходе предстоящей встречи стороны проведут углубленный обмен мнениями по деловому сотрудничеству, двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают "здоровое и стабильное развитие".
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