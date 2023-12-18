https://ria.ru/20231218/kitay-1916411102.html

МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией

МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 18.12.2023

МИД Китая выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией

Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина, заявил на РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T10:26

2023-12-18T10:26

2023-12-18T10:39

китай

россия

в мире

михаил мишустин

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ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Китайская сторона надеется на углубление сотрудничества между КНР и РФ посредством предстоящего визита российского премьер-министра Михаила Мишустина, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Мишустин 19-20 декабря совершит рабочий визит в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба кабмина."Мы надеемся на углубление сотрудничества между двумя сторонами, расширение гуманитарных и региональных обменов, а также на дальнейшее углубление отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией в новую эпоху посредством данной регулярной встречи премьер-министров", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что в ходе предстоящей встречи стороны проведут углубленный обмен мнениями по деловому сотрудничеству, двусторонним отношениям, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.Ван Вэньбинь подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения поддерживают "здоровое и стабильное развитие".

https://ria.ru/20231019/forum-1903717689.html

китай

россия

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Кирилл Волков

китай, россия, в мире, михаил мишустин